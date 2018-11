Thaiboksertje (13) vocht meer dan 170 wedstrijden, maar nu is hij knock-out geslagen en overleden Karen Van Eyken

14 november 2018

18u22

Bron: The Independent, New York Post, NOS 9 De dood van een 13-jarige jongen tijdens een thaibokswedstrijd in een buitenwijk van Bangkok heeft Thailand geschokt. Anucha Tasako stierf afgelopen zaterdag aan een hersenbloeding nadat hij knock-out was geslagen. De roep om een verbod op wedstrijden met kinderen wordt steeds luider.

Volgens Thaise media werd de jongen al op zeer jonge leeftijd klaargestoomd door zijn oom, een bokstrainer, om in competitie te treden. Op zijn dertiende had Anucha al meer dan 170 wedstrijden achter de rug in een sport waarbij vuisten, ellebogen, knieën en benen mogen worden ingezet om de tegenstander te bekampen. Maar het gevecht afgelopen zaterdag zou hij niet overleven. Hij ging onderuit in de derde ronde en overleed aan een hersenbloeding.

Hij zou geen beschermende kleding hebben gedragen, maar dat gebeurt wel vaker binnen het thaiboksen. Na het tragische voorval klinkt de kritiek op de Thaise volkssport bij uitstek steeds luider.

Wijdverspreid

Kinderboksen is wijdverspreid in Thailand, vooral in de landelijke gebieden. Volgens de voorstanders van de sport geven de wedstrijden een kans aan kinderen om geld te verdienen voor hun families als uitweg uit de armoede. Zo was Anucha een wees die bij zijn oom inwoonde. Hij gebruikte het geld dat hij verdiende met te vechten om zijn schoolgeld te betalen.

Maar de sport is amper gereglementeerd en critici stellen dat het een gevaarlijk tijdverdrijf is. Uit een recent onderzoek van de Thaise Mahidol universiteit is gebleken dat jongens jonger dan vijftien jaar een grote kans hebben om hersenschade op te lopen.

Nieuwe wet

Thaise parlementsleden hebben vorige maand een wetsvoorstel ingediend dat competitiewedstrijden voor kinderen onder de twaalf jaar verbiedt. Minister van Sport, Weerasak Kowsurat, heeft na de dood van Anucha beloofd om de wet zo spoedig mogelijk van kracht te laten worden.

Artsen hebben hun steun uitgesproken voor het wetsvoorstel, maar organisatoren van de sportwedstrijden zijn fel tegen de maatregel gekant. Het zou de sport in haar bestaan bedreigen. Jongens moeten al op zeer jonge leeftijd het thaiboksen onder de knie krijgen om uit te groeien tot gevestigde waarden.

Zij argumenteren dat de dood van Anucha een uitzonderlijk incident is. Volgens de advocaat van de organisatoren is het nog niet eerder voorgekomen bij kinderen. Bovendien zou de scheidsrechter te laat zijn tussengekomen om het gevecht te stoppen en was er geen arts stand-by.

