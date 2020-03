Tgv-locomotief ontspoord bij Straatsburg: “Machinist kritiek, 20 lichtgewonden” HR HAA

05 maart 2020

09u29

Bron: AFP, Belga, Dernières Nouvelles D'Alsace 8 Buitenland In Frankrijk is de locomotief van een hogesnelheidstrein (tgv) tussen Straatsburg en Parijs uit de sporen geraakt. Volgens de lokale autoriteiten zijn er twintig lichtgewonden gevallen. De machinist verkeert in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde deze ochtend rond 7.30 uur bij Ingenheim, ruim 20 kilometer ten noordwesten van Straatsburg. Volgens de Franse spoorwegmaatschappij SNCF ligt een grondverzakking aan de basis. Er zijn circa twintig lichtgewonden gevallen. De machinist verkeert in kritieke toestand en is per helikopter naar het ziekenhuis overgevlogen.

De brandweer is ter plaatse, aldus de prefectuur van het departement Bas-Rhin. De Franse spoorwegmaatschappij meldt dat het hogesnelheidsverkeer níet onderbroken is, maar omgeleid wordt via de klassieke lijnen tussen Vendenheim and Baudrecourt.

🔴 Un TGV déraille entre Strasbourg et Saverne 📸 Guénolé Baron / DNAhttps://t.co/rXfwYZ68CI pic.twitter.com/8lqbGRlwUr DNA(@ dnatweets) link

Bonjour, il s'agit d'une sortie de voie d'un TGV causée par un affaissement de terrain très important à proximité de Strasbourg (Vendenheim). SNCF(@ SNCF) link