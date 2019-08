TGV botst met kudde koeien: 20 dieren dood, 240 passagiers ongedeerd

ADN

25 augustus 2019

12u49

Bron: ANP

2

Een hogesnelheidstrein van Parijs naar Lausanne is op een kudde koeien ingereden in het bosgebied van La Joux in de Jura. Dat heeft de Franse spoorwegmaatschappij SCNF tegen Franceinfo gezegd.