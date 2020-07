Texas zet koelwagens in om lichamen coronadoden in op te slaan IB/redactie

23 juli 2020

04u53

Bron: ANP, Reuters 0 In Texas loopt het aantal coronadoden dusdanig snel op, dat in tenminste een gemeente koelwagens zullen worden ingezet om lichamen in afwachting van een begrafenis in te bewaren.

Volgens de bestuurder van de regio Hidalgo in het uiterste zuiden van Texas, zijn de wachttijden bij crematoria opgelopen tot twee weken, waardoor nu vijf koelwagens worden ingezet waarin plaats is voor in totaal 250 lichamen. Koelwagens werden enkele maanden geleden ook al gebruikt in de stad New York, toen het aantal coronadoden daar een hoogtepunt bereikte.

Het aantal besmettingen in Hidalgo is volgens berekeningen van persbureau Reuters vorige week opgelopen met 60 procent. En het aantal sterfgevallen is verdubbeld tot meer dan 360. Sinds woensdag moeten alle inwoners zoveel mogelijk thuisblijven en geldt er een avondklok. Ook is het dragen van mondmaskers verplicht. Mensen die zich niet aan de regels houden, kunnen vervolgd worden, meldt de gemeente op Twitter.

In de staat Texas zijn inmiddels meer dan 350.000 mensen besmet met het coronavirus. Zeker 4.000 mensen zijn er aan het virus overleden. In de gehele VS zijn tot nu toe meer dan 142.000 doden geteld.



