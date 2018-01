Texas voert eerste executie van het jaar uit IB

19 januari 2018

In de Amerikaanse staat Texas is de eerste terdoodveroordeling van dit jaar uitgevoerd. Anthony Shore (55) is door middel van een dodelijke injectie geëxecuteerd in de gevangenis in de plaats Huntsville.

Shore werd ter dood veroordeeld nadat hij schuldig was bevonden aan het verkrachten en vermoorden van 5 meisjes en een jonge vrouw in de jaren 80 en 90. Hij had de bijnaam de tourniquet-killer omdat hij de vrouwen wurgde met een tourniquet, een band waarmee aderen afgeknepen worden om bloedingen te stelpen.

Het was de 546e executie in Texas sinds de doodstraf in 1976 mocht worden heringevoerd. De staat is hiermee koploper in de Verenigde Staten op dit gebied.