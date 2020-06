Texas pauzeert heropenen economie vanwege heropflakkering corona jv

25 juni 2020

21u08

Bron: ANP/DPA 0 De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft aangekondigd de gefaseerde heropening van de economie in zijn staat te pauzeren vanwege het fors toenemend aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames.

Bedrijven die al open mochten gaan in de staat, hoeven niet hun deuren te sluiten, maar moeten op hetzelfde niveau blijven draaien.

De Republikein riep de bevolking van Texas op om mondmaskers te dragen maar in tegenstelling tot gouverneurs van andere staten maakte hij er geen verplichting van.

"Het laatste wat we willen doen als staat is achteruitgaan en bedrijven sluiten", stelde Abbott in de verklaring.

Texas ziet samen met Florida en Californië - de meest bevolkte Amerikaanse staten - heropflakkeringen van infecties.

De staat registreerde woensdag meer dan 5.500 nieuwe besmettingsgevallen, een record. Er zijn in Texas al meer dan 125.900 infecties vastgesteld.