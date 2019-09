Texas maakt wapenwetten nog soepeler, luttele uren na schietpartij met vijf doden: “Hoeveel levens gaan we nog offeren aan de wapenlobby?” Vijf doden en 21 gewonden bij nieuwe schietpartij IB DVDE TT

01 september 2019

14u45

Bron: CBS News, ANP, Reuters, Belga, CNN, The Guardian 60 In Texas zijn om middernacht plaatselijke tijd nieuwe wetten in voege getreden die het voor inwoners van de staat nog makkelijker moeten maken wapens te dragen. De nieuwe regels kwamen er slechts een paar uur nadat een schutter vijf mensen heeft doodgeschoten en meer dan twintig anderen heeft verwond. Democratische politici reageren verontwaardigd. “We moeten deze epidemie stoppen.”

De wetten werden in augustus gestemd en gaan in op 1 september, vandaag dus. Zo kunnen wapeneigenaars met een vergunning op een school niet meer verboden worden hun wapen mee te nemen in hun auto, op voorwaarde dat het wapen niet in het zicht ligt. Ook mogen wapeneigenaars hun handwapens nu ook in kerken, synagogen en andere religieuze plaatsen dragen.

Een andere nieuwe regel verbiedt huiseigenaars voortaan nog om restricties op te leggen aan hun huurders: die mogen, als ze volgens de wet een wapen mogen dragen, dat altijd doen in hun huurhuis. En ook in weeshuizen zijn wapens voortaan wettig, zij het “in een veilige opslaglocatie”.

Vijf doden, 21 gewonden

Bij de schietpartij in Texas kwamen gisteren vijf mensen om het leven in de steden Odessa en Midland. 21 mensen, onder wie politieagenten, raakten gewond. De schutter werd uiteindelijk door de politie gedood bij een bioscoop in Odessa.

Het gaat om een blanke man van in de 30, aldus de politie tijdens een persconferentie. De politie vermoedde in eerste instantie dat twee verdachten op verschillende plaatsen het vuur hadden geopend: er werd gezocht naar een verdachte in een gestolen bus van een postbedrijf en een in een pick-uptruck. Later bleek het om slechts één man te gaan.

Het bloedbad begon toen de verdachte bij een verkeerscontrole werd tegengehouden. Hij schoot de agent neer en sloeg op de vlucht. De agent raakte daarbij ernstig gewond, maar is stabiel. Uiteindelijk stal de man een bus van een postbedrijf waarmee hij naar de bioscoop reed. Onderweg schoot hij meerdere mensen, onder wie een aantal agenten, neer.

De schutter werd door de politie gedood bij een bioscoop in Odessa. Het gaat om een blanke man van in de 30, aldus de politie tijdens een persconferentie. De identiteit is bij de politie bekend. Wat zijn motieven zijn geweest is nog onduidelijk.

Babymeisje

Een van de gewonden is een zeventien maanden oud babymeisje. Het kindje kreeg een kogel in het gezicht, maar zou volgens The Los Angeles Times de schietpartij miraculeus hebben overleefd. Een deel van een kogel doorboorde haar tong en lip en raakte haar voortanden. Het kindje is per helikopter overgevlogen naar het ziekenhuis waar spoedartsen haar opereerden.

Tweede schietpartij in Texas op korte tijd

Het is de tweede schietpartij in Texas in korte tijd: vorige maand ging het gruwelijk mis in El Paso, op enkele honderden kilometers ten westen van Midland, waar een man het vuur opende in een supermarkt. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven en raakten 24 anderen gewond. Enkele uren later vond een andere schietpartij plaats in Dayton, Ohio. Daarbij kwamen negen mensen om het leven.

President Donald Trump liet via Twitter weten dat zijn justitieminister William Bar hem op de hoogte houdt van de situatie en dat de FBI een onderzoek is gestart. Trump is momenteel in zijn golfclub in Virginia, nadat hij eerst vanaf Camp David, een presidentieel buitenverblijf in Maryland, de koers van orkaan Dorian gevolgd heeft.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Dit is fucked up”

Veel Amerikaanse politici reageren vol afschuw. Texaans Democratisch presidentskandidaat Beto O’Rourke sprak enkele burgers toe tijdens een bijeenkomst: “We weten niet hoeveel er gedood zijn. We kennen het motief niet. Maar dit is wat we wel weten: dit is fucked up.” Op Twitter voegde hij er aan toe: “Onze harten zijn bij iedereen in Midland, Odessa en de mensen in west-Texas die dit opnieuw moeten meemaken. We moeten deze epidemie stoppen.”

Zijn partijgenoot Julián Castro zegt dat “we eerlijk moeten zijn met elkaar. Dit gaat opnieuw gebeuren, en opnieuw.” “Ik wil de Republikeinen in de Senaat, die weigeren om iets te doen, die de wapenwetten niet willen veranderen, vragen: hoeveel moeten het er zijn? Hoeveel Amerikanen zijn jullie bereid te offeren aan de NRA (de machtige Amerikaanse wapenlobby, red.)?”

“Het bloedbad moet nu stoppen”

Ook voormalig vicepresident en Democraat Joe Biden heeft het over een epidemie. “Ik ben diepbedroefd, zoek en boos. Weken na de horror in El Paso is opnieuw een gemeenschap in Texas geterroriseerd door wapengeweld. Genoeg.”

New Yorks gouverneur Andrew Cuomo reageerde in een mededeling bijzonder kwaad. “Hoeveel gezinnen zullen er nog geliefden verliezen, hoeveel gemeenschappen zullen nog uit elkaar gerukt worden? Hoeveel tragedies zullen er nog gebeuren voor ‘leiders’ iets doen? Het bloedbad moet nu stoppen. DOE IETS.”

Active shooter in #odessa about 4:10 heard multiple gunshots. This is the view at Cynergy in Odessa. Prayers for everyone please. Just shocked pic.twitter.com/dOzb0OkMbn Christopher(@ StachedVillain) link