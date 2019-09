Texas executeert man die echtgenote en stiefzonen vermoordde IB

26 september 2019

Bron: Reuters 0 In Texas is deze nacht een 45-jarige man geëxecuteerd. Robert Sparks vermoordde in 2007 zijn vrouw en stiefzonen en verkrachtte zijn twee stiefdochters, naar eigen zeggen omdat hij geloofde dat zijn echtgenote hem vergiftigde. De man kreeg een dodelijke injectie toegediend. Dat meldt het Texaanse ministerie van Justitie.

Het Amerikaanse hooggerechtshof weigerde een uur voor de geplande executietijd om zes uur ’s avonds nog een petitie die vroeg om de executie te schorsen.

Een jury in Dallas veroordeelde Sparks in 2008 tot de doodstraf nadat hij een jaar eerder zijn vrouw Chare Agnew en zijn twee stiefzonen Harold (9) en Raekwon (10) doodstak in hun huis. De man zou zijn vrouw achttien keer in haar slaap gestoken hebben met een mes, waarna hij zijn stiefzoons wakker maakte en hen in de keuken doodstak.

Stiefdochters verkracht

Nadien zou hij zijn twee stiefdochters LaKenya Agnew (14) en Garysha Brown (12) hebben wakker gemaakt en vastgebonden, waarna hij hen seksueel misbruikte. Hij vertelde de meisjes dat hun moeder hem had proberen te vergiftigen. Tot slot sloot hij de meisjes op in een kast en vertrok naar zijn moeders huis om haar auto te lenen. Daarmee reed hij naar de woning van een ex-vriendin, aan wie hij opbiechtte zijn vrouw en stiefzoons vermoord te hebben. Daarna belde hij volgens gerechtelijke documenten zelf de politie en legde telefonisch een bekentenis af.

Enkele dagen later werd de man gearresteerd in Dallas. Tegenover de politie verklaarde hij opnieuw dat zijn vrouw hem had proberen te vergiftigen. Om dat te bewijzen stond hij DNA-materiaal af, maar zijn beweringen konden nooit hardgemaakt worden in het lab.

Texas voert vaakst doodstraf uit

Sparks vocht zijn doodsvonnis tevergeefs aan. Hij is de zestiende gevangene die dit jaar in de VS wordt geëxecuteerd en de zevende in Texas. Dat meldt het Death Penalty Information Center. Texas heeft meer gevangenen geëxecuteerd dan welke andere staat ook sinds het Hooggerechtshof in 1976 de doodstraf opnieuw heeft ingesteld.