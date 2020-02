Texas executeert derde gevangene dit jaar kv

07 februari 2020

03u16

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse staat Texas heeft donderdag een man geëxecuteerd die beschuldigd werd van de moord op zijn 29-jarige vrouw, zijn twee dochters, zijn schoonvader en zijn schoonzus toen hij in 2002 onder invloed was van crack.

De 47-jarige Abel Ochoa werd donderdag geëxecuteerd met een dodelijke injectie in de gevangenis van Huntsville, Texas, zeventien jaar nadat hij schuldig bevonden werd aan moord.

Op 4 augustus 2002, 20 minuten nadat hij crack had gerookt, ging Ochoa zijn woonkamer binnen en schoot er zijn vrouw Cecilia, zijn negen maanden oude dochter Anahi, zijn schoonvader Bartolo en schoonzus Jackie dood. Vervolgens herlaadde hij zijn handvuurwapen en joeg hij zijn zevenjarige dochter Crystal in de keuken, waar hij haar met vier kogels doodschoot. Hij schoot ook zijn schoonzus Alma neer. Zij was de enige die de aanval overleefde.



Kort na de schietpartij werd de man tegengehouden door de politie in de wagen van zijn vrouw. “Ochoa vertelde de agent dat het pistool dat hij had gebruikt in zijn huis op tafel lag, dat hij de stress niet meer aankon en dat hij zijn leven beu was”, blijkt uit de gerechtsdocumenten. In een schriftelijke bekentenis biechtte hij later aan de autoriteiten op dat hij gefrustreerd was omdat zijn vrouw hem geen geld meer wilde geven voor drugs.

Verscheidene pogingen om de executie tegen te houden werden door meerdere staats- en federale rechters afgewezen.

Ochoa is al de derde gevangene bij wie dit jaar in Texas de doodstraf voltrokken werd. In 2019 executeerde de staat negen mensen. Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1976 de doodstraf opnieuw invoerde, werden nergens in de VS zo veel gevangenen terechtgesteld als in Texas. De Verenigde Staten zijn het enige westerse land dat de doodstraf nog uitvoert. In heel het land werden vorig jaar 20 mensen terechtgesteld. Dat is vijf minder dan het jaar voordien, toen de VS op de zevende plaats stonden in de ranking van het aantal terechtstellingen, na Irak en Egypte, zo meldt Amnesty International.