Texas executeert 38-jarige moordenaar die vrouw wurgde

07 november 2019

03u57

Bron: ANP 0 De Amerikaan Justen Hall is deze nacht in de staat Texas geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. De 38-jarige Texaan werd veertien jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld om het wurgen van een vrouw.

Hall wilde daarmee voorkomen dat de vrouw de locatie van een drugshol van de bende waarvan hij lid was aan de politie zou doorgeven. Hij zou het lichaam van de vrouw samen met een ander bendelid in de staat New Mexico hebben begraven.

Hij is de negentiende tot de dood veroordeelde in Amerika en de negende persoon in Texas die dit jaar is geëxecuteerd. Texas heeft meer gevangenen geëxecuteerd dan welke andere staat ook sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof de doodstraf in 1976 heeft hersteld.

Maandagavond executeerde South Dakota nog een man die was veroordeeld voor het doodsteken van een medewerker van een donutwinkel tijdens een inbraak in 1992.

