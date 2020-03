Texas en Ohio verbieden abortus tijdens corona-uitbraak kv

24 maart 2020

22u14

Bron: Reuters, BuzzFeed 6 In de VS vroeg vicepresident Mike Pence, die er de coronavirustaakgroep leidt, vorige week dat ziekenhuizen niet-dringende procedures zouden uitstellen om meer capaciteit, personeel en medisch materiaal vrij te maken. De Amerikaanse staten Texas en Ohio hebben nu verordend dat ook abortussen momenteel niet langer toegestaan, wegens “niet-essentieel”. Volgens critici gaat het echter om een politieke beslissing.

Volgens de autoriteiten van Texas en Ohio, waar sowieso al erg strenge restricties op abortus gelden, kunnen artsen en verpleegkundigen zich nu concentreren op patiënten met het coronavirus en komen er meer bedden vrij.

Volgens Texas geldt de maatregel voor abortussen die niet noodzakelijk zijn om het leven van de moeder te redden. “Niemand is uitgesloten van het verbod van de gouverneur op medisch onnodige operaties en procedures, waaronder aanbieders van abortus”, zei Ken Paxton, openbaar aanklager van Texas, in een verklaring. Het verbod geldt tot 21 april, maar wie voor die datum een abortus uitvoert, riskeert een boete tot 1.000 dollar (928 euro) en tot 180 dagen cel.



In Ohio mogen instellingen sinds vorige week geen abortusprocedures meer uitvoeren waarvoor persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, zoals schorten en maskers.

Andere staten, waaronder Maryland, overwegen eveneens een voorlopig verbod op abortus in te voeren.

De Amerikaanse samenleving is erg verdeeld over abortus. De anti-abortusvereniging United for Life (AUL) reageert verheugd op de beslissing: Texas en Ohio “nemen de juiste beslissing”, klinkt het. “Het regelrechte egoïsme van voorstanders van abortus die weigeren om ook maar voor even de deuren te sluiten en zo alle mogelijke middelen beschikbaar te maken voor de moedige medische dienstverleners, is gewoonweg gewetenloos”, aldus AUL-voorzitter Catherine Glenn Foster.

Verenigingen van vroedkundigen en gynaecologen waarschuwen er echter voor dat er risico’s verbonden zijn aan het uitstellen van abortussen. “Het is essentieel dat mensen die een abortus willen, tijdsgevoelige beslissingen kunnen nemen over hun zorg en toegang kunnen krijgen tot dienstverleners zonder politieke inmenging”, aldus Heather Shumaker van het National Women's Law Center.

