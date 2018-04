Texas en Arizona gaan militaire troepen naar Mexicaanse grens sturen TTR

07 april 2018

09u56

Bron: Belga 0 De Amerikaanse staten Texas en Arizona gaan leden van de National Guard naar de grens met Mexico sturen. De Texaanse militairen zullen zelfs al binnen 72 uur ter plaatse zijn. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder deze week al aangekondigd dat de National Guard, een onderdeel van de Amerikaanse reservestrijdkrachten, de illegale immigratie aan de Mexicaanse grens zouden tegenhouden.

De National Guard van Texas heeft al twee helikopters naar de grensstreek gestuurd. Binnen de 72 uur moeten er ook zowat 250 militairen ter plaatse zijn. De gouverneur van Arizona, Doug Ducey, heeft dan weer meegedeeld dat zijn staat komende week 150 leden van de National Guard zal inzetten.

De Amerikaanse president Donald Trump had tijdens zijn campagne aangekondigd dat hij een muur langs de grens met Mexico zou bouwen. Die moest de illegale migratie tegenhouden en drugskoeriers uit de VS houden. Omdat hij die belofte nog niet kon waarmaken, kondigde Trump afgelopen dinsdag aan dat hij als tussenoplossing de National Guard zou inzetten.

Voorgangers

Het zijn evenwel de gouverneurs die beslissen over de inzet van die troepen. Naast de gouverneurs van Texas en Arizona, hebben ook die van Californië en New Mexico de vraag gekregen om de National Guard ter plaatse te sturen.

Het is de bedoeling om in totaal 2.000 tot 4.000 militairen langs de grens te laten patrouilleren. Ter vergelijking: momenteel worden door de VS ongeveer 2.000 soldaten ingezet in Syrië.

Donald Trump is niet de eerste Amerikaanse president die de 3.100 kilometer lange grens met Mexico door de National Guard wil laten bewaken. Barack Obama in 2010 en zijn voorganger George W. Bush, van 2006 tot en met 2008, hadden eerder al eens die beslissing genomen.