Texas buigt zich over wetsvoorstel dat doodstraf zet op abortus KVDS

11 april 2019

20u19

Bron: Refinery29, The Washington Post, NBC News, The Texas Tribune 1 Buitenland Het ziet ernaar uit dat het parlement van de Amerikaanse staat Texas zich weldra zal moeten buigen over een wetsvoorstel dat een totaalverbod afkondigt op abortus. Vrouwen die er toch nog voor zouden kiezen, zouden de doodstraf riskeren. House Bill 896 werd deze week al besproken in een speciaal parlementscomité, aldus nieuwssite Het ziet ernaar uit dat het parlement van de Amerikaanse staat Texas zich weldra zal moeten buigen over een wetsvoorstel dat een totaalverbod afkondigt op abortus. Vrouwen die er toch nog voor zouden kiezen, zouden de doodstraf riskeren. House Bill 896 werd deze week al besproken in een speciaal parlementscomité, aldus nieuwssite Refinery29

De nieuwe wet zou abortus volledig criminaliseren en gelijkstellen aan moord. Hij zou geen rekening houden met omstandigheden zoals verkrachting, incest, mensenhandel of gevallen waarbij het leven van de moeder in gevaar is.

Dokters

Als het voorstel goedgekeurd wordt, zou er op abortus een straf komen te staan die gaat van een celstraf tot de doodstraf. En niet alleen de vrouwen die een abortus laten uitvoeren zouden vervolging riskeren, maar ook de dokters en verpleegsters die erbij helpen.





Het wetsvoorstel is van de hand van de Republikeinse volksvertegenwoordiger Tony Tinderholt. Hij probeerde de ‘Abolition of Abortion in Texas Act’ twee jaar geleden al eens door het Texas House Committee on Judiciary and Civil Jurisprudence te krijgen, maar toen mislukte dat. Hij moest toen zelfs bescherming krijgen omdat hij doodsbedreigingen kreeg.

In het voorstel staat dat een embryo dezelfde rechten heeft als een kind en dat vanaf het moment van de conceptie. Maandag en dinsdag getuigden in totaal bijna 500 mensen voor het comité. 54 daarvan waren tégen het voorstel, volgens de Amerikaanse krant The Washington Post.

Schamper

Democraten reageerden al schamper op House Bill 896, zoals het wetsvoorstel officieel wordt genoemd, en noemden ze “hypocriet”. “Ik kan er niet bij dat het geen probleem is om een vrouw de doodstraf te geven, terwijl ze er eigenlijk van beschuldigd wordt hetzelfde te doen met haar kind”, aldus Democrate Victoria Neave.

Analisten schatten de kans dat het wetsvoorstel het zal halen, klein. De wet zou namelijk lijnrecht ingaan tegen Roe v. Wade, een mijlpaalarrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 1973 die het criminaliseren van abortus verbiedt.

Dat zou de anti-abortuspolitici echter niet ontmoedigen. Zij hopen dat de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof en het toetreden van twee ultraconservatieve rechters door toedoen van president Donald Trump, Roe v. Wade kan ondergraven of zelfs terug kan draaien.

Hartslag

Dit jaar alleen al hebben meer dan een dozijn Amerikaanse staten maatregelen genomen om abortus te verbieden eenmaal de foetus een hartslag heeft (dat is rond de 6de week van de zwangerschap). Die maatregelen gaan dan weer in tegen Planned Parenthood v. Casey.

In België is abortus mogelijk tot 12 weken na de bevruchting, dat is 14 weken na de laatste menstruatie. Daarna kan het alleen nog als de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor het leven van de vrouw of als zou blijken dat het kind zal lijden aan een ongeneeslijke kwaal.