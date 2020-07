Texas bereidt zich voor op eerste orkaan van seizoen JTO

25 juli 2020



Bron: Belga 0 De Amerikaanse staat Texas bereidt zich vandaag voor op de eerste orkaan van het seizoen, Hanna. Het National Hurricane Centre (NHC) waarschuwt voor overstromingen.

De orkaan bevindt zich momenteel in de Golf van Mexico, op zo'n 160 kilometer van Corpus Christi. Hanna haalt windsnelheden van 120 kilometer per uur en is daarmee een orkaan van categorie 1, op een schaal van 5. Volgens het NHC kan de orkaan wel nog aan kracht winnen voor ze Texas bereikt, in de namiddag of vooravond (plaatselijke tijd).

In het zuiden van de staat zouden hevige regens kunnen vallen en zou het niveau van de zee 1,5 meter kunnen stijgen. De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) verwacht dit jaar meer orkanen dan normaal boven de Atlantische Oceaan. Er zouden er drie tot zes van categorie 3 of meer worden gevormd.

In de Stille Oceaan is Douglas uitgegroeid tot een orkaan van categorie 4, maar die zal stilaan verzwakken voor hij Hawaï bereikt.

Padre Island, Texas a few minutes ago as Hurricane Hanna approaches. #txwx #HurricaneHanna pic.twitter.com/Ks7aA2aAJI Brian Emfinger(@ brianemfinger) link

Hurricane #Hanna Advisory 11: Hanna Continuing to Strengthen as it Crawls Closer to the South Texas Coast. Gusty Squalls Occurring Along the Central Texas Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc National Hurricane Center(@ NHC_Atlantic) link