Texaanse wetgeving minder streng voor wapenbezit maar “homoseksueel gedrag” blijft verboden



01 juni 2019

In de Verenigde Staten is de Texaanse wetgeving alweer een beetje bijgeschroefd. Daarmee wordt het makkelijker om buiten te dineren met een hond, een wapen te bezitten in een gehuurd appartement, en mag iedereen een boksbeugel dragen. Maar "homoseksueel gedrag" is nog steeds ten strengste verboden.

Zoals gewoonlijk lukte het politici niet om de homofobe wet, die sinds 2003 geldt, ongedaan te maken. Dat betekent dat het verbod op “homoseksueel gedrag” deel blijft uitmaken van het strafrecht in Texas. Het verbod staat omschreven in de zogenaamde anti-sodomietwet (sodomie is een verouderde term voor anale penetratie en homoseksualiteit).



Nog in die wet staat te lezen dat “afwijkende geslachtsgemeenschap” met een persoon van hetzelfde geslacht al snel een boete kan opleveren van maximaal vijfhonderd dollar (zo’n 450 euro).

Aangepaste wetgeving

En terwijl het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2003 oordeelde dat alle sodomiewetten ongeldig waren, pasten tal van staten – waaronder Texas, Kansas, Missouri, Oklahoma - hun wetgeving simpelweg aan.



In 2015 oordeelde het Hooggerechtshof tenslotte nog dat het homohuwelijk overal in de Verenigde Staten is toegelaten. Maar ook die uitspraak sloeg Texas in de wind. “Een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht is in strijd met de openbare orde van deze staat, dus wordt zo’n huwelijk hier nietig verklaard”, klinkt het volgens de Texaanse wetgeving.

Texas is “per definitie een anti-homoseksuele staat”, aldus Garnet Coleman, een Democraat die eveneens een wetsvoorstel indiende om het verbod op “homoseksueel gedrag” in te trekken. Tevergeefs. Een ander voorstel van hem, om een geslachtsverandering in officiële documenten te vereenvoudigen, werd dit jaar ook afgewezen.