Texaanse sheriff krijgt wind van voren na oproep bestuurder met anti-Trump-sticker aan te geven TT

07u43

Bron: The Washington Post, The Chronicle 0 rv De truck met de niet mis te verstane boodschap aan het adres van Donald Trump. De sheriff van Fort Bend County in Texas heeft een controverse in gang gezet na zijn oproep op Facebook om de bestuurder van een pick-uptruck aan te geven die rondrijdt met een 'Fuck Trump'-sticker. Troy E. Nehls beweerde de eigenaar te kunnen aanklagen wegens verstoring van de openbare orde, wat voorstanders van de vrijheid van meningsuiting fel bekritiseren.

Nehls, zelf een Republikein, postte een foto van de auto op zijn eigen Facebookpagina. "Ik heb verschillende meldingen gekregen van deze beledigende sticker. Als je weet wie de eigenaar is of de eigenaar bent, dan wil ik er graag met jou over praten. De procureur heeft ons laten weten dat hij een beschuldiging wegens verstoring van de openbare orde zou aanvaarden, maar ik denk dat we tot een overeenkomst zouden kunnen komen over een aanpassing." De sticker - die op de Facebookfoto deels zwart gemaakt is - toont de weinig aan de verbeelding over latende boodschap "Fuck Trump en fuck you voor het stemmen op hem".

Maar de respons op Nehls Facebookpagina was zo groot dat hij de foto al snel offline haalde. De sheriff kreeg naar eigen zeggen vooral dreigboodschappen, ook aan het adres van zijn gezin. "Het doel van de post was de bestuurder of eigenaar te vinden en een gesprek te hebben om een confrontatie tussen hem en al wie zich geschoffeerd voelt, te vermijden", zo klonk het later in een statement. "De eigenaar van de truck is gevonden, dus is de post offline gehaald. Door de vele haatberichten die hij kreeg, zal er geen commentaar meer gegeven worden."

Gearresteerd

De krant The Chronicle kon de eigenaar van de truck interviewen, die ondertussen is gearresteerd voor een nog openstaande aanklacht. Het koppel dat de truck bezit, is niet van plan de sticker te verwijderen of aanpassen en wijst naar de vrijheid van meningsuiting. De sticker plakt al sinds januari op de achterruit.

Ook mensenrechtenadvocaten en organisaties zoals de American Civil Liberties Union spraken hun steun uit voor het koppel. De Texaanse afdeling van de ACLU postte een lesje grondwettelijk recht voor beginners op hun sociale mediapagina's: "Je kunt de vrijheid van meningsuiting niet aan banden leggen omdat er het woord "fuck" in staat."

Die mening werd trouwens ook gedeeld door de aanklager van Ford Bend, die het dus niet eens was met zijn sheriff.

.@SheriffTNehls, you can't prosecute speech just because it has the word "f*ck" in it. (And the owner of the truck should feel free to contact @ACLUTx.) #ConstitutionalLaw101 #FreeSpeech pic.twitter.com/WPWUW5fFwo ACLU of Texas(@ ACLUTx) link