Texaanse schutter omzeilde background check waar hij eerder niet doorkwam jv

04 september 2019

14u54

Bron: NBC 0 De schutter die zaterdag bij Odessa in Texas zeven mensen doodschoot, zou nooit door het in principe vereiste onderzoek naar zijn persoonlijkheid geraakt zijn om een wapen te mogen kopen. Maar de 36-jarige Seth Ator omzeilde zo’n background-check door naar een privéhandelaar te stappen.

Ator doodde zaterdag bij Odessa zeven slachtoffers en verwondde er nog eens 25, onder wie een meisje van amper 17 maanden. De dolle schutter had zijn semiautomatische geweer gekocht bij een private verkoper, waardoor hij niet moest worden onderworpen aan een background-check. De speurders proberen nu te achterhalen wie die privéhandelaar was. In 2014 was Ator niet door zo’n achtergrondtest geraakt wegens psychische problemen. Als de verkoper daarvan op de hoogte was, dan riskeert die eveneens vervolging.

In februari nam het Huis een wetsvoorstel aan dat een onderzoek naar de achtergrond van de wapenkoper zou verplichten in bijna alle gevallen, ook in de privéhandel, behalve bij een verkoop aan familieleden. Maar de Senaat behandelde het wetsvoorstel nog altijd niet omdat die wacht op de stellingname van president Donald Trump.

Bij de schietpartij in Odessa kwamen zeven slachtoffers om: Joe Griffith (40), Mary Granados (29), Edwin Peregrino (25), Rodolfo Julio Arco (57), Kameron Karltess Brown (30), Raul Garcia (35) en Leilah Hernandez (15). De dader, Seth Ator, was zaterdag net ontslagen door zijn werkgever, Journey Oil Field Services, toen hij aan zijn dodelijke raid begon. De politie schoot hem uiteindelijk dood in een vuurgevecht.

Meer over Odessa

Seth Ator