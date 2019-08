Texaanse politie door het stof na woede om ‘racistische’ foto van agenten die man aan touw meevoeren Naz Taha

06 augustus 2019

19u37

Bron: AD.nl 16 Een foto waarop Texaanse agenten te paard met een zwarte man rondparadeerden, zorgt op sociale media voor grote verontwaardiging. De agenten uit de plaats Galveston in Texas arresteerden de 43-jarige Donald Neely omdat hij zonder toestemming in een gebouw rondliep. Daarop bonden ze hem aan zijn handboeien vast aan een touw om hem vervolgens te paard naar het politiebureau te voeren. De lokale politie heeft na de ontstane commotie excuses aangeboden aan de man.

De zwarte Donald Neely is dakloos en geestesziek. Op het moment van zijn arrestatie waren verschillende familieleden juist naar hem op zoek, zoals wel vaker het geval is als Donald op de dool gaat. De advocaat van de familie zegt verbijsterd te zijn over de opvallende actie van de agenten. Tegenover KPRC Click2Houston noemt zij hun handelen ‘walgelijk’. Vernon Hale, politiechef van Galveston, verklaarde na de consternatie dat deze techniek vaker wordt toegepast en ‘in sommige scenario’s’ acceptabel is, maar dat de dienstdoende agenten in dit geval slecht oordeelden.

“Nooit meer”

Hij meent dat er geen racistisch motief achter de actie schuilt en heeft het beleid gewijzigd om het gebruik van deze techniek in de toekomst te voorkomen. “We begrijpen dat de actie kwetsend is en zijn tot de conclusie gekomen dat de techniek nooit meer wordt toegepast’’, aldus de politie.



Op sociale media reageren veel Amerikanen in ieder geval woedend. Zij vinden dat de foto doet denken aan het pijnlijke slavernijverleden van de VS. De actie wordt als racistisch en inhumaan bestempeld. “Het is 2019, niet 1819,” stelt James Douglas, hoofd van de afdeling-Houston van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

Disciplinaire maatregelen

In een interview gisterenavond pleitte Leon Phillips, de president van de Galveston Coalition for Justice, voor ontslag van de twee agenten. “Als het een witte man was, zou hij niet op die manier worden behandeld,” zei Phillips verder. Uit de politieverklaring blijkt dat de officieren met disciplinaire maatregelen worden geconfronteerd.

Down in #Galveston #Texas, two horse mounted race soldiers walked a detained mentally ill Black man named Donald Neely down the street like a captured slave from the 1800s pic.twitter.com/c0CSKVn6T9 Tariq Nasheed 🇺🇸(@ tariqnasheed) link

Dear @GalvestonPD.



What you did here to this man, Donald Neely, is horrible and unacceptable.



I would say "We need answers," but nothing you can say would ever justify what you did to this man. Nothing at all. pic.twitter.com/OdVeqrFDcv Shaun King(@ shaunking) link

'Poor judgement' used in man's arrest after rope attached to handcuffs by officers on horseback, Galveston police chief says https://t.co/GGAbouuDOL pic.twitter.com/d9MFwPLUCR KHOU 11 News Houston(@ KHOU) link