Texaanse politicus wil "minder deuren" na schietpartij: "Er zijn te veel ingangen op scholen"

19 mei 2018

17u06

Bron: The Washington Post 8 Na alweer een dodelijke schietpartij op een Amerikaanse school blijft het argumenten regenen tussen voor- en tegenstanders van het vrije wapenbezit. Zelfs het argument dat er dit jaar al meer scholieren zijn gedood bij schietpartijen dan Amerikaanse militairen, haalt niets uit. De vicegouverneur van de staat Texas, waar de schietpartij gisteren plaatsvond, geeft zelfs eerder de deuren in de school de schuld dan de wapens.

Dan Patrick, van de Republikeinse partij, verklaarde dat er te veel in- en uitgangen zijn bij scholen en dat schietpartijen daardoor gemakkelijker kunnen plaatsvinden. "Als er maar één ingang was geweest, dan hadden ze hem misschien kunnen stoppen", zei Patrick tijdens een persconferentie. "We moeten dus kijken naar hoe we onze scholen ontwerpen. We zullen creatief moeten zijn en out of the box denken." Met maar één ingang zijn er volgens Patrick minder bewakers nodig om de bezoekers en studenten in het oog te houden.

"Ze gaan eerder deuren verbannen dan wapens"

Dat één deur voor meer dan 1.400 personen mogelijk ook niet de slimste oplossing is, zowel tijdens een schietpartij als tijdens een brand, leek Patrick niet te beseffen.

Amerikaans journaliste Lauren Duca kon haar oren en ogen niet geloven toen ze de uitspraak las. "Oh my fucking god, ze gaan nog eerder deuren verbannen dan aanvalswapens", tweette ze. Ook anderen tweetten sarcastisch de slogan "Wapens doden mensen niet, deuren wel". Democratisch parlementslid Eric Swalwell constateerde dat Patrick "de deuren de schuld" gaf. "Alles behalve de wapens. Begrepen."

Omfg they're going to ban doors before they ban assault rifles https://t.co/v0A6QLfGfW Lauren Duca(@ laurenduca) link

Walter Shaub, voormalig directeur van de Overheidsdienst Ethiek, merkte dan weer op dat Texas letterlijk een strengere wetgeving heeft voor de constructie van deuren dan voor de aanschaf van wapens.

Ook na de schietpartij in Florida in februari kwamen er verschillende suggesties binnen om de veiligheid op scholen te verbeteren. In Pennsylvania deelde een school stenen uit aan zijn leerlingen om zichzelf te kunnen verdedigen tegen een schutter.

Meer doden op scholen dan onder militairen

The Washington Post berekende gisteren nog dat 2018 nu al een dodelijker jaar is geweest voor Amerikaanse scholieren dan voor militairen. 29 studenten kwamen dit jaar al om het leven bij een mass shooting, terwijl het aantal doden onder soldaten, zowel tijdens een gevechtsopdracht als bij een ongeval, op dertien is blijven steken. Met ook de helikopter- en vliegtuigcrashes in de VS zelf erbij geteld, komt het aantal militaire slachtoffers ook uit op 29.

De krant wijst er wel op dat scholen daarmee niet dodelijker zijn dan situaties waarin het leger terecht komt. Er zijn namelijk veel meer scholieren (50 miljoen) dan soldaten (1,3 miljoen). De kans om om het leven te komen in het leger is nog steeds 40 keer hoger dan als student.

