Texaanse kerk waar 26 mensen de dood vonden omgebouwd tot monument voor de slachtoffers

Bron: CNN, Evening Standard 1 EPA Ook de omgekomen baby kreeg een aparte stoel. Het kleine kerkje in Sutherland Springs, waar de Amerikaan Devin Kelley 26 mensen doodschoot, is een week na de feiten van binnen gestript en volledig wit geschilderd en als monument voor de slachtoffers heropend.

De kerk opende haar deuren voor het eerst weer op zondag, exact een week na de ergste schietpartij in de geschiedenis van Texas. De ramen en tegels die door de kogelinslagen waren beschadigd, zijn allemaal vervangen, het tapijt werd gestript en alle vloeren, muren en het plafond werd volledig wit geschilderd.

In de ruimte werden vervolgens 26 witte stoelen geplaatst, een voor elk van de slachtoffers. Op de stoelen, die geplaatst werden op de plek waar de slachtoffers op het moment van de slachtpartij zaten, is met gouden verf hun naam aangebracht en op elke stoel ligt een roos.

AFP De First Baptist Church in Southern Springs is volledig gestript en wit geschilderd. Op de plaatsen waar de dodelijke slachtoffers vielen, zijn stoelen met hun namen in het goud erop geschilderd gezet, met daarop rozen.

De leden van de kerkgemeenschap discussiëren intussen of het kerkgebouw kan blijven staan, of moet worden neergehaald ten voordele van een nieuw gebouw in de buurt. Eerder was er sprake van dat het gebouw afgebroken zou worden. "Ik heb dit niet eerder zien gebeuren bij andere rampen", zegt voorganger Frank Pomeroy. "Maar ik wil dat de wereld weet dat dit gebouw open is. Iedereen die er naar binnen loopt, weet dat deze mensen gestorven zijn voor hun Heer."

Bij eerdere schietpartijen werden de gebouwen waar de slachtoffers vielen afgebroken, zoals de lagere school Sandy Hook, waar bij een schietpartij 26 doden vielen in 2012.

Een 26-jarige schutter viel begin deze maand tijdens de kerkdienst binnen en schoot systematisch de aanwezigen neer. 26 mensen, onder wie kinderen, werden gedood.

AFP Mensen bezoeken de kerk, die nu een monument voor de slachtoffers is.

AFP De kerk van buitenaf gezien.