Texaanse 'ijspriem-killer' geëxecuteerd voor misdaad die 20 jaar onopgelost bleef: moord en verkrachting uit 1979

28 juni 2018

De zogenaamde ijspriem-killer Danny Paul Bible (66) is gisteren geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Texas. Hij zou vier moorden en minstens negen verkrachtingen op zijn kerfstok gehad hebben. Bible werd ter dood veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van een 20-jarige vrouw in Houston in 1979, een zaak die twintig jaar onopgelost bleef.

Bible kreeg gisteren de dodelijke injectie toegediend, ook al had hij daartegen beroep aangetekend. Bible verkoos een vuurpeloton of vergassing, omdat de ziekte van Parkinson en enkele andere kwalen de inspuiting in zijn aderen zouden bemoeilijken en tot ontoelaatbare, onmenselijke pijnen zouden leiden. Maar de rechter verwierp de andere methodes, omdat in Texas alleen dodelijke injecties toegestaan zijn als executiemiddel.

Bible had geen laatste woorden, maar zei nog wel dat het ingespoten spul "brandde" en "pijn deed". Een kwartier later was hij dood. Het was al de zevende executie dit jaar in Texas. De crimineel had een lang strafblad en stapelde zijn misdaden op in verschillende staten. In 1999 werd hij aangehouden in Fort Myers in Florida voor een verkrachting in Louisiana. Hij biechtte toen minstens negen verkrachtingen - waarvan vijf in San Jacinto - en vier moorden in Texas op. Een van zijn vermoorde slachtoffers was een jongetje van amper vier maanden oud.

Een ander was de 20-jarige Inez Deaton, een vriend van een familielid van Bible. Haar lijk werd in 1979 gevonden aan de oevers van een moeras in Houston. Deaton, die een man en een dochtertje van twee jaar achterliet, was verkracht en doodgestoken met een ijspriem. De zaak bleef twintig jaar lang onopgelost, tot Bible in 1999 zelf de moord en verkrachting bekende. Een jury veroordeelde Bible daarvoor in 2003 tot de dood.

De drie andere moorden pleegde hij op één dag in mei 1983. Het ging om zijn schoonzus, Tracy Powers, haar zoontje van vier maanden, Justin, en haar kamergenoot, Pam Hudgins. Voor die laatste moord kreeg hij 25 jaar cel. Al na zeven jaar kwam hij in 1992 voorwaardelijk vrij en moest hij naar Montana verhuizen.

Tijdens zijn proces voor de moord op Deaton kwamen nog roofovervallen, diefstallen, gevallen van geweldpleging en ontvoeringen aan het licht. In Montana had Bible een elfjarig meisje verkracht en hij bekende nog een reeks andere verkrachtingen van jonge meisjes tussen 1996 en 1998. "Het ergste van het ergste", zei procureur Kim Ogg destijds over sommige van zijn misdaden.

BREAKING: Houston #SerialKiller Danny Bible executed at 6:32pm. He gave no final statement but did mutter “Burning... it hurts” as mother, sisters & brothers of his victims watched #KHOU11 #HouNews pic.twitter.com/2AJW3EYkI9 Grace White(@ GraceWhiteKHOU) link