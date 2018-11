Texaanse grenspolitie houdt ‘crowd control’-oefening in stad van Democratische kandidaat, partij spreekt over intimidatie TT

06 november 2018

16u45

Bron: TexasMonthly 0 In El Paso, Texas, aan de grens met Mexico, organiseert de grenspolitie vandaag een grootschalige ‘crowd control’-oefening. Officieel is het een voorbereiding op de migrantenkaravaan die vanuit Mexico op weg is naar de VS, maar Democratisch senaatskandidaat Beto O’Rourke, die in de stad woont, spreekt van pure intimidatie van kiezers.

De staat Texas stemt traditioneel erg Republikeins, maar dit jaar krijgt senator en ooit nog presidentskandidaat Ted Cruz een te duchten tegenstander tegenover zich. Hij neemt het op tegen zijn Democratische tegenstander Beto O’Rourke, die ondertussen nationale bekendheid heeft gekregen. De peilingen voorspellen een nek-aan-nekrace tussen beiden, maar wat de uitslag ook wordt, O’Rourke wordt nu al gezien als een van de nieuwe sterren aan het Democratische firmament. De senaatsrace in Texas vandaag is dan ook een van de meest gevolgde in heel de Verenigde Staten.

Democraten noemen de aankondiging van de US Border Patrol geen toeval. Vandaag organiseert de grenspolitie net in O’Rourkes thuisstad een grootschalige oefening rond ‘crowd control’, het beheersen van grote groepen mensen. De oefening bestaat onder andere uit een “mobiele demonstratie van speciale troepen” en begint om 10 uur lokale tijd, 18 uur Belgische tijd.

500 meter van stembureau

De locatie: een spoorwegovergang dicht bij de grens in de wijk Chihuahuita, waar veel Hispanics wonen. En bovendien op amper 500 meter van een stembureau. Vooral dat laatste zint de Democraten niet, die spreken over doorzichtige pogingen kiezers uit minderheidsgroepen te intimideren niet buiten te komen. “Geen enkele muur, geen enkele oefening, zal ons ervan weerhouden onze wetten te eren. Waarom dit nu gebeurt, waarom de president deze dingen oppookt 24 uur voor wij de verkiezingen beslissen, laat ik aan jullie over”, zei O’Rourke gisteren op een persconferentie.

Jaoquin Castro, lid van het Huis van Afgevaardigden, begrijpt de beslissing evenmin. “Ik snap echt niet waarom je dit net op de dag van de verkiezingen moet doen.”

De grenspolitie ontkent dat de oefening met opzet vandaag wordt georganiseerd en zegt dat ze past in de voorbereidingen voor de komst van de zogenaamde ‘migrantenkaravaan’. “Onze voorbereidingen gaan gewoon verder. Er is geen link met de verkiezingen”, aldus een woordvoerder in een korte reactie.