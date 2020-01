Texaanse doodt beste vriendin om baby voor de hare te laten doorgaan mvdb

07 januari 2020

13u22

Bron: ABC - AP 0 Heeft een Amerikaanse haar beste vriendin gedood om diens baby voor de hare te laten doorgaan? Die vraag houdt speurders in Texas bezig.

Mama Heidi Broussard verdween samen met haar babydochtertje op 12 december, nog geen drie weken na de bevalling. Ze werden voor het laatst gezien toen de moeder een ouder kind naar school bracht nabij hun woonplaats Austin. In haar teruggevonden auto lagen haar handtas en portefeuille, maar ontbraken haar smartphone en sleutels. De politie zette meteen de grote middelen in voor de onrustwekkende verdwijning. Speurders troffen het baby’tje Margot zeven dagen later levend en wel aan in een huis in Jersey Village (nabij Houston), ruim 200 kilometer verder.

In de koffer van een wagen op de oprit lag het lichaam van Broussard. Ze bleek gewurgd. De auto en het huis bleken van Magen Fieramusca (33) te zijn, de beste vriendin van Broussard. Agenten namen haar in hechtenis.

Gelijktijdig zwanger

Twee of drie dagen voor haar verdwijning zei Broussard aan haar verloofde dat Fieramusca eveneens een dochtertje ter wereld had gebracht. Een foto van het kindje ontbrak, wat Broussard wel vreemd vond, aldus een diepbedroefde Shane Carey in vrijgekomen rechtbankdocumenten. De man wist te vertellen dat Broussard en Fieramusca haast gelijktijdig in verwachting waren. De vraag blijft of die laatste wel zwanger was. Haar vriend Christopher Green dacht van wel. Hij zag hoe haar lichaamsgewicht toenam, maar erkent nooit een zwangere buik te hebben gezien. Fieramusca liet simpelweg niet toe dat Green haar naakt zag.

Speurders gingen nader na welke zoektermen de vrouw in Google en Facebook had opgezocht. Met resultaat. Fieramusca verwijderde haar Facebookprofiel een dag voor de verdwijning van Broussard. Enkele uren na de vermissing wou ze weten wanneer hulpdiensten een Amber-alert uitsturen. Op 14 december tikte de vrouw de zoekterm ‘bodies found in Austin Texas’ in. Ze zocht in de weken voor de verdwijning liefst 162 keer naar Heidi Broussard op internet en sociale media.

Broussard bracht Margo op 26 november ter wereld. Fieramusca ging een dag later langs op de kraamafdeling en stond erop om het baby’tje eerst te mogen vasthouden. De vader van Carey was hier niet mee gediend en vroeg haar om de kamer te verlaten. Fieramusca reed hierna niet naar Jersey Village terug, maar mocht enige tijd in de woning van Broussard verblijven.

Babykleertjes

Enkele uren voor de vondst van Broussards lichaam op 19 december zagen speurders hoe Fieramusca’s vriend Green babykleertjes kocht. De agenten duwden hem een foto van de toen nog vermiste Broussard en Margot onder de neus. Hij reageerde met de woorden: “dat is het kindje in ons huis.”

Green rook geen onraad toen hij op 13 december na werk naar huis terugkeerde en daar Fieramusca met baby’tje Margot aantrof. De vrouw verklaarde dat ze plots was bevallen in een ziekenhuis in de buurt. Ze had het nagelaten om haar vriend hiervan op de hoogte te brengen, luidt het. Green slikte klaarblijkelijk de warrige uitleg voor zoete koek.

Fieramusca kreeg twee klachten rond ontvoering tegen zich te horen. Voor de moord op Broussard is ze voorlopig nog niet beschuldigd. Ze verschijnt begin volgende maand voor de rechter in Austin die moet oordelen over haar verdere aanhouding. Het onderzoek is nog niet afgerond. Baby Margot is inmiddels terug bij haar papa Shane.