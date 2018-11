Texaanse Democraat Beto O’Rourke sluit niet langer uit dat hij het in 2020 opneemt tegen Donald Trump TT

De Democraat Beto O'Rourke, die bij de tussentijdse verkiezingen van begin deze maand nog nipt naast een Senaatszetel greep in Texas, sluit niet langer uit dat hij in 2020 wil proberen Donald Trump te verslaan. O'Rourke maakte indruk met een puike prestatie in de fel Republikeinse staat en wordt wel eens als de "nieuwe Democratische hoop" gezien.

O’Rourke zei tijdens de campagne voor een zitje in de Senaat altijd dat hij niet van plan was om in 2020 deel te nemen aan de Democratische voorverkiezingen. Hij verloor begin deze maand met slechts 48,3 procent tegenover 50,9 procent voor zittend senator Ted Cruz. Nooit eerder haalde een Democraat in de staat bovendien zo veel kleine donaties op van gewone burgers en niet via de grote donoren.

Die goed score lijkt O’Rourke, tot nu toe parlementslid voor zijn district, aan het denken te hebben gezet. Gisteren kreeg hij tijdens een lokale vraag- en antwoordsessie in zijn thuisstad El Paso de vraag voor de voeten geworpen of hij bij zijn standpunt blijft. O’Rourke sloot zijn kandidatuur niet langer uit. Nadat zijn termijn als parlementslid in januari afloopt, willen hij en zijn echtgenote “nadenken over wat we kunnen doen om ons steentje bij te dragen aan onze gemeenschap”. O’Rourke keek daarna al lachend zijn vrouw Amy aan en vroeg aan haar: “Zei ik dat goed zo?”



Een andere vraagsteller zei tegen O’Rourke vlakaf: “Ik wil dat u president wordt.” De Democraat lachte daarop enkel en veranderde van onderwerp. Later gaf hij aan journalisten toe dat zijn “standpunt vandaag anders is dan tijdens de campagne”. “De Senaat is niet langer mogelijk, dus Amy en ik bekijken nu een aantal andere dingen en sluiten daarbij niets uit.”

Jonger dan de rest

Veel Democraten geloven dat O’Rourke het best in staat is de Democratische kiezer te motiveren tegen Donald Trump. Hij is bovendien slechts 46, een groot contrast met de andere mogelijke kandidaten uit het Democratische kamp. Bernie Sanders, die gisteren nog liet verstaan dat hij het na 2016 wel nog eens opnieuw wil proberen in de primaries, is er al 77, ex-vicepresident Joe Biden 76 en Elizabeth Warren 69.

Texas is een belangrijke maar traditioneel Republikeinse staat bij de presidentsverkiezingen. Met 36 kiesmannen in het kiescollege moet het enkel Californië laten voorgaan, dat er 55 heeft. Trump won Texas in 2016 met 52,2 procent tegenover 43,2 procent voor Hillary Clinton. Het is al van 1976 geleden dat de staat nog eens naar een Democraat ging. Toen kon Jimmy Carter de staat binnenrijven.