Texaan mag plannen voor 3D-geprinte geweren niet online plaatsen, maar doet het toch kv

29 augustus 2018

01u24

Bron: AP, Reuters 0 De eigenaar van een Texaans bedrijf dat de blauwdrukken wil verspreiden voor het 3D-printen van geweren, stelt de plannen nu beschikbaar tegen betaling. Op die manier wil hij de uitspraak omzeilen van een rechter uit Seattle die hem maandag verbood om de documenten online te plaatsen.

Tijdens een persconferentie deelde Cody Wilson, de man achter het bedrijf Defense Distributed, dinsdag mee dat hij begonnen is met de verkoop van de blauwdrukken via zijn website aan iedereen die zelf een 3D-wapen wil printen. Hij had dinsdagochtend naar eigen zeggen al bijna 400 bestellingen binnen en is bereid om de plannen te verkopen voor een paar cent aan iedereen die ze wil.

Het gaat onder andere om blauwdrukken voor onderdelen van een AR-15, een semiautomatisch aanvalswapen dat gebruikt werd in verscheidene massaschietpartijen in de VS. Op zijn website suggereerde Wilson een prijs van 10 dollar per stuk.

Iedereen die deze documenten wil, zal ze krijgen. Ze mogen hun eigen prijs noemen. Cody Wilson, Defense Distributed

“Iedereen die deze documenten wil, zal ze krijgen”, zei Wilson, eraan toevoegend dat hij enkel aan Amerikaanse klanten kan verkopen. “Ze mogen hun eigen prijs noemen.” Naar eigen zeggen had hij de plannen al lang kunnen verhandelen, maar deed hij dat niet uit ideologische overtuigingen: “Ik heb er vele jaren voor gekozen om deze documenten niet te verkopen. Ik was een voorstander van open source. Ik verwacht er geen geld uit te slaan”, beweerde hij.

De blauwdrukken die gekocht worden via de website van zijn bedrijf kunnen gedownload worden en verstuurd worden per post, per e-mail of via een beveiligde downloadsite. Hij ontving van enkele klanten reeds betalingen met cryptomunten, deelde Wilson mee.

Gevaarlijk

Maandag oordeelde rechter Robert Lasnik uit Seattle nog dat “de ontraceerbaardheid en ondetecteerbaarheid van deze vuurwapens een uniek gevaar vormt” en dat Defense Distributed de plannen bijgevolg niet online mag plaatsen. Hij deed de uitspraak in een rechtszaak die was aangespannen door negentien Amerikaanse staten en het district Columbia tegen de Amerikaanse overheid, omdat die Defense Distributed de toestemming had verleend om de plannen op het internet te plaatsen.

Achterpoortje

Volgens Wilson sluit het oordeel van Lasnik echter niet uit dat hij de blauwdrukken mag verkopen. “Volgens de wet betekent regulering dat de documenten niet geüpload kunnen worden op het internet, maar ze mogen wel ge-e-maild, verstuurd, beveiligd verzonden of op een andere manier gepubliceerd worden in de Verenigde Staten”, zo luidt het in het oordeel van Lasnik op de laatste pagina.

“Ik volg de richtlijnen van gisteren die me toelaten om de documenten te verkopen”, aldus Wilson. “Het was erg vriendelijk van de rechter om dat er in zwarte letters in te zetten.”

Ik heb er vertrouwen in dat de federale overheid Cody Wilson verantwoordelijk zal houden voor de wet. Zoniet, zal president Trump verantwoordelijk gehouden worden voor iedereen die gewond of gedood wordt als gevolg van deze wapens. Bob Ferguson, openbare aanklager van Washington

Bob Ferguson, de openbare aanklager van Washington wiens kantoor het proces overzag, is echter van mening dat Wilsons handelingen in strijd zijn met de uitspraak van rechter Lasnik. “Omwille van dit proces is het opnieuw illegaal om downloadbare vuurwapendocumenten op het internet te plaatsen. Ik heb er vertrouwen in dat de federale overheid Cody Wilson, een zelfverklaarde ‘crypto-anarchist’ verantwoordelijk zal houden voor de wet”, aldus Ferguson. “Zoniet, zal president Trump verantwoordelijk gehouden worden voor iedereen die gewond of gedood wordt als gevolg van deze wapens.”

Wilson deelde ondertussen mee dat hij verdere gerechtelijke procedures verwacht en dat hij geld inzamelt voor zijn verdediging. Hij zal de beslissing van de rechter van maandag ook blijven aanvechten, zei hij.