Texaan lacht en pest ex-vrouw terwijl hij dodelijke injectie krijgt voor moord op hun twee dochtertjes ADN

02 februari 2018

13u59

Bron: The Dallas Morning News, The Independent 0 De terdoodveroordeelde moordenaar John David Battaglia (62) heeft zijn laatste momenten nog in leven gebruikt om zijn ex-vrouw - de moeder van hun kinderen die hij vermoordde - uit te dagen.

John David Battaglia schoot in 2001 zijn twee jonge dochters Faith (9) en Liberty (6) dood terwijl hij hun moeder, zijn ex-vrouw May Jean Pearle, dwong om via de luidsprekerfunctie op de gsm mee te luisteren.

De man was voorwaardelijk vrij voor het mishandelen van zijn ex-vrouw. Hun twee kinderen waren die dag op bezoek in zijn appartement in Deep Ellum, terwijl mama Mary Jean hem opnieuw in de cel probeerde te krijgen voor het schenden van zijn voorwaarden. Plots kreeg ze een telefoontje van haar dochter Faith. “Mama, waarom wil je dat papa naar de gevangenis moet?”, vroeg haar oudste meisje. En dan hoorde ze haar dochter smeken. “Nee, papa. Doe het alsjeblieft niet. Doe het niet!” Vervolgens hoorde de moeder haar ex roepen tegen de kinderen dat ze moesten lopen. En dan meerdere schoten. “Merry f****** Christmas”, zei Battaglia nog tegen zijn ex, die inhaakte en de politie inschakelde. Intussen vuurde de Texaan nog verschillende kogels richting zijn dochters af. De 9-jarige Faith werd drie keer geraakt, Liberty vijf keer.

John Battaglia, who killed his two daughters in 2001, was executed Thursday.https://t.co/p9AAJLyq5M#deathpenalty pic.twitter.com/kyHok86ERS Texas Tribune(@ TexasTribune) link

Rode rozen

Battaglia werd uren later gearresteerd aan een tattooshop waar hij twee grote rode rozen had laten zetten om zijn dochters te “herdenken”. Er waren vier agenten nodig om hem te overmeesteren. In zijn truck werd een geladen geweer gevonden. In zijn appartement troffen agenten meer dan een dozijn wapens aan.

Wat de man bezield heeft, is niet duidelijk. In 2014 verklaarde hij aan The Dallas Morning News dat zijn dochters “zijn beste kleine vriendinnetjes waren”. Hij zei dat er foto’s van hen in zijn cel hingen. “Ik heb niet het gevoel dat ik hen vermoord heb”, stelde hij nog. “Ik weet niet wat er gebeurd is.” Battaglia toonde nooit spijt voor zijn daden. Ook toen hij gisteren werd klaargemaakt voor zijn executie toonde hij geen enkele vorm van schuldbesef. Hij ging rustig zitten, liet zich ingespen en keek rond. “Hoeveel mensen zijn er? Oh, wel veel.”

"Leef ik nog?"

Opeens zag hij zijn ex-vrouw in het publiek zitten. Hij keek haar recht aan, glimlachte en zei: “Hallo, Mary Jean." Gevolgd door: “Ik zie jullie allemaal later. Daag.” Daarna droeg hij het gevangenispersoneel op om verder te gaan. “Oké, doe maar alstublieft.” Toen de dodelijke injectie werd toegebracht, sloot hij zijn ogen en richtte hij zijn hoofd naar boven. Een paar seconden later opende hij zijn ogen weer en richtte hij zijn hoofd opnieuw naar voor. “Leef ik nog?”, vroeg hij laconiek. Wat later grijnsde hij. “Ah daar, ik voel het.” Het werden zijn laatste woorden. 22 minuten na de injectie werd hij doodverklaard, om 21u40.

I remember like yesterday covering the murder of two little girls and the intense manhunt and arrest of a horrific man. 16 yrs later justice has finally been served with the execution of John Battaglia. @BlakeFox4News live with the story @FOX4 pic.twitter.com/FAT29YYQIp FOX4Terry(@ FOX4Terry) link

Lange juridische strijd

Battaglia is de derde geëxecuteerde van het jaar in de Verenigde Staten – allemaal uitgevoerd in Texas. De executie bracht een einde aan een lange juridische strijd om zijn leven te sparen. Het was al de derde keer dat Battaglia op het schema stond voor de dodelijke injectie.

Telkens probeerden zijn advocaten de doodstraf tegen te houden omdat de Texaan mentaal ziek zou zijn. Zo stelden ze dat de zestiger dacht dat zijn terdoodveroordeling “een complot", was "georkestreerd door de KKK, pedofielen en homoseksuele advocaten”. De rechtbank oordeelde echter dat Battaglia niet mentaal ziek is en zelfs heel intelligent en competent. Ze argumenteerde dat hij een geestesziekte fakete om de doodstraf te vermijden. Zo bleek onder meer dat de moordenaar in de gevangenisbibliotheek onderzoek had verricht naar uitspraken over wilsonbekwaamheid en met zijn vader had gesproken over het ‘schaakspelletje’ dat een executie vermijden, is.

Mary Jean Pearle trok gisteren bijna 17 jaar nadat ze haar dochters had horen doodgaan naar de gevangenis om hun moordenaar te zien sterven. Ze leunde zo dicht als mogelijk tegen het raam van de executiekamer. Toen haar ex zijn laatste adem uitblies, vertrok ze. “Ik heb genoeg van hem gezien”, zei ze.