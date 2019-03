Texaan dumpt lichaam van echtgenote terwijl kindjes in auto zitten mvdb

06 maart 2019

12u01

Bron: The Houstin Chronicle 0 Een man heeft dinsdag schuldig gepleit aan de moord op zijn 28-jarige vrouw. Hij bekende haar lichaam te hebben gedumpt terwijl zijn jonge kinderen in de wagen zaten. De 31-jarige Jonathan Allee sloot een deal met justitie in Harris County (Texas) waardoor hij 35 jaar cel krijgt opgelegd. Hij ontloopt zo de doodstraf.

Allee wurgde in april 2016 Elizabeth Ferrell, de moeder van zijn twee jonge dochtertjes. Ze was jarenlang het slachtoffer van zijn huiselijk geweld. Na de moord versleepte hij het lichaam naar de koffer van zijn wagen. Hun oudste dochtertje (5) verklaarde aan de politie dat zij en haar eenjarig zusje door hun vader in hun kinderzitjes werden gegespt voor een dagje uit. De rit zou zo’n acht uur hebben geduurd. Na enkele uren stopte Allee de wagen en zei hij dat hij iets uit de koffer moest halen. Het dochtertje wist niet wat hij daarmee bedoelde.



De man gooide vanaf een brug het lichaam in een rivier ten westen van de stad Baton Rouge in de naburige staat Louisiana. Eens terug in de wagen vertelde Allee zijn dochtertje dat ze zouden terugkeren naar huis, omdat hij de bestemming niet kon vinden.



Een visser vond op 23 april 2016 het ontzielde vrouwenlichaam. De speurders waren in staat het stoffelijk overschot te identificeren en kwamen zo bij Allee terecht. Deze ontkende eerst nog, en veranderde meermaals zijn verklaringen. Vrienden en familieleden vertelden de politie dat de man al eerder had gedreigd met geweld indien zijn vrouw hem zou verlaten en de kinderen mee zou nemen. Allee werd uiteindelijk nog dezelfde maand gearresteerd en beschuldigd van moord.

Een nichtje van Elizabeth Ferrell verklaarde aan The Houstin Chronicle: “Ooit zal ze (hun oudste dochter) beseffen, waarom haar vader aan de brug was gestopt. Alleen God weet wat die impact op haar gemoed zal hebben.”