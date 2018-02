Texaan beloofde vergiffenis aan wie zijn vrouw en zoon vermoordde: het bleek zijn andere zoon te zijn Joeri Vlemings

05 februari 2018

18u07

Bron: The Washington Post 1 Kent Whitaker overleefde de vreselijke moordpartij op zijn gezin, die eind 2003 bij hen thuis in Texas plaatsvond. De katholieke man beloofde vergiffenis aan de dader. Maar dat bleek zijn eigen zoon Thomas 'Bart' Whitaker te zijn. Thomas werd ter dood veroordeeld en krijgt op 22 februari de fatale injectie toegediend. Maar Kent verzet zich tegen de uitvoering van de doodstraf op zijn nu 38-jarige zoon.

Thomas Whitaker lokte de rest van de familie op 10 december 2003 in de val met een etentje voor het behalen van zijn diploma aan een hogeschool waar hij in werkelijkheid niet eens was ingeschreven. Zijn vriend Chris Brashear lag hen intussen in het huis van de Whitakers op te wachten om het gezin uit te moorden. Toen ze met z'n vieren thuis aankwamen, zei Thomas - toen bekend als Bart - dat hij zijn gsm in de auto vergeten was. De rest van de familie ging binnen en werd meteen beschoten.

Thomas' broer Kevin (19) eerst. Hij stierf ter plaatse. Daarna de moeder, Tricia (51). Zij overleed op weg naar het ziekenhuis. Vader Kent overleefde een kogel op 15 centimeter van zijn hart. Ook Thomas zelf kwam er levend uit. Hij werd enkel in de arm geschoten, in een poging om hem niet verdacht te maken.

Verdachte zoon woont bij vader

Pas na een jaar kon de politie de puzzel in elkaar leggen en Thomas aanduiden als brein achter de moorden. Zeven maanden lang woonde Thomas bij zijn vader, die gewaarschuwd werd door de politie dat zijn zoon een verdachte was en dus mogelijk gevaarlijk. Kent bleef Thomas echter steunen.

De moordenaar vluchtte in juli 2004 naar Mexico, waar hij een andere identiteit aannam. Hij kon toch gearresteerd worden en werd uitgeleverd aan de VS, waar hij in 2007 ter dood veroordeeld werd. In Texas wordt die straf nog altijd uitgevoerd. In het geval van Thomas zal dat op 22 februari zijn.

Maar zijn vader Kent schreef een hartverscheurende brief naar de Texaanse gouverneur Greg Abbott met de vraag om de doodstraf van zijn zoon om te zetten in levenslang. "Ik heb al te veel moorden gezien... Ik wil hem niet voor mijn ogen zien geëxecuteerd worden", schreef Kent Whitaker. "Ik weet dat Tricia en Kevin het niet zouden willen. Ik kan mij niet inbeelden dat de staat de laatste overlevende van mijn gezin zal executeren, zeker niet omdat de slachtoffers dat zelf nooit gewild hebben."

Veranderd

Kent Whitaker schreef een boek over de dramatische huurmoord. Hij stelt dat zijn zoon lijdt aan een psychische ziekte, die nooit werd vastgesteld. Het argument van de openbare aanklager dat Thomas dacht 1 miljoen dollar te erven doet hij af als nonsens. Volgens Kent is zijn zoon inmiddels ook helemaal veranderd. Hij staat andere gevangenen bij, zowel praktisch als psychologisch, beweert vader Kent. Diens nieuwe partner Tanya is volgens hem inmiddels ook van Thomas gaan houden. Thomas behaalde in de gevangenis een bachelordiploma en is op weg om een master in de Engelse literatuur te halen. Dat zal volgens Kent hoe dan ook gebeuren, al is het mogelijk postuum.

Thomas' vader huivert van de gedachte dat hij bij de executie van zijn zoon aanwezig zal zijn, maar hij wil het sowieso doen voor hem. "Als hij inslaapt, wil ik dat hij mij kan aankijken en zien dat ik van hem hou", zegt Kent. "Ik wil echt dat hij weet dat ik hem vergeven heb en dat ik van hem hou."