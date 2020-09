Teststraat op luchthaven van Schiphol opgedoekt wegens schaarste testcapaciteit AW

11 september 2020

23u04

Bron: Belga 1 Op de Nederlandse luchthaven van Schiphol gaat de corona-teststraat vanaf zaterdag dicht. Volgens de luchthaven heeft de regering dat besloten "om de schaarse testcapaciteit nu in te zetten op de plekken waar dat het meest nodig is." Het nieuws over de sluiting komt er net nu op de luchthaven van Brussels Airport komende maandag een centrum voor coronatesten wordt geopend.

Op Schiphol ging de teststraat al op 13 augustus open. Per dag konden daar zo'n 400 mensen worden getest. Maar onlangs werd duidelijk dat er op sommige plaatsen in Nederland een tekort dreigde aan testcapaciteit en dus is nu beslist om die op Schiphol te sluiten. De luchthaven hoopt dat het om een tijdelijke maatregel gaat en er op korte termijn weer meer capaciteit beschikbaar komt.



De Nederlandse regering gebruikte de teststraat op Schiphol onder meer als proef met het testen van mensen die geen klachten hebben. Minister Hugo de Jonge liet vrijdagavond aan de Tweede Kamer weten dat deze proef "komend weekend wordt afgerond". De gegevens die zijn verzameld, worden geëvalueerd. Op basis daarvan zal het kabinet kijken of en hoe het verder gaat met het testen van inkomende reizigers op luchthavens.