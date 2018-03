Testament laten aanpassen en dan mama vergiftigen: tien jaar cel voor moedermoord om erfenis in te pikken Victor Schildkamp ADN

15 maart 2018

14u22

Bron: AD.nl, ANP 0 Het Nederlandse echtpaar Hans W. (55) en Susanna H. (56), dat het testament van de moeder van Hans zou hebben aangepast en haar daarna zou hebben vergiftigd, moet tien jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag beslist. Hans en Susanne zouden een aantal dure Amsterdamse panden hebben willen inpikken, die de moeder had geërfd na de dood van haar man.

Hans en Susanna hebben steeds alle betrokkenheid ontkend, maar dat gelooft de rechtbank niet. De rechtbank kwam onder meer tot het oordeel aan de hand van een door de politie afgeluisterd gesprek in W.'s auto. Daarin bespraken de verdachten de zaak gedetailleerd. "Zolang wij niet bekennen weten ze niet wie het gedaan heeft en kunnen we niet worden veroordeeld'', zei hij.

Daarnaast beschikte H. als enige in de kring rond het slachtoffer over oxycodon, een zware pijnstiller waarmee de tachtigjarige vrouw uiteindelijk werd vergiftigd. De dodelijke hoeveelheid oxycodon moet zijn toegediend op een moment waarop haar man in de woning van het slachtoffer was. Vervolgens wachtte het koppel met het bellen van de hulpdiensten tot het slachtoffer was overleden.

Toch oordeelde de rechtbank dat niet met zekerheid is vast te stellen dat er een voorafgaand plan was om de moeder te doden. Daarom is het stel veroordeeld voor doodslag, niet voor moord. Tegen beiden was 16 jaar geëist. Het Openbaar Ministerie bestudeert de uitspraak en bepaalt later of hoger beroep wordt aangetekend tegen het vonnis.

Panden

Rietje Esselaar (80) overleed in juni 2016. In 2000 was haar man Edward al overleden. Hij had fortuin gemaakt in het vastgoed. De familie had in de Oosterparkbuurt in Amsterdam, waar Rietje woonde, een aantal panden in bezit. Sinds de dood van haar man stonden die allemaal op naam van Rietje. De panden zouden na haar dood eerlijk worden verdeeld over haar drie zonen.

Verwaarlozing

Hans zou al langer bezig zijn geweest zijn inmiddels dementerende moeder te bewegen het testament te laten aanpassen, uiteraard in zijn voordeel. De vrouw woonde een tijdje in een verzorgingstehuis, maar Hans had haar daar weer weggehaald. De vrouw werd vervolgens door haar zoon en zijn vrouw geïsoleerd. Ze werd niet goed verzorgd en zou ernstig verwaarloosd zijn.

Rietje werd vergiftigd op het moment dat de twee andere zonen juist de rechter hadden gevraagd vast te stellen of ze voldoende wilsbekwaam was om de testamentwijziging door te voeren.