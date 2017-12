Test wees uit dat Lauren zwanger was. Maar resultaat van echografie was onwezenlijk Karen Van Eyken

17u43

Bron: News.com.au, Daily Mail 0 Thinkstock Illustratiebeeld De zwangerschapstest liet er geen twijfel over bestaan: Lauren Knowles uit Aberdeen in Schotland verwachtte een kind. De schok was dan ook ontzettend groot toen na een scan bleek dat de vrouw niet zwanger was maar wel heel erg ziek.

Lauren die op dat moment al een zoontje had, was door het dolle heen toen de zwangerschapstest positief was. Maar de euforie was van korte duur. De toen 27-jarige vrouw had na zeven en half weken 'zwangerschap' wat last van bloedverlies en liet uit voorzorg een scan nemen. Het resultaat tartte elke verbeelding. De echo wees namelijk uit dat er geen baby n haar baarmoeder groeide, maar wel een tumor. Een gevolg daarvan was dat er zwangerschapshormoon werd aangemaakt waardoor alle zwangerschapstesten positief terugkwamen.

"De scan toonde dat de massa in mijn baarmoeder kanker was en ik moest meteen met chemo starten”, legde Lauren uit.

De vrouw onderging een operatie waarbij chirurgen het gezwel verwijderden. Daarna volgde een chemokuur en verloor Lauren haar mooie lokken. Maar het mocht niet baten want de tumor kwam terug en groeide aan een schrikbarend tempo. Lauren moest opnieuw met chemo starten.

Vijf maanden later kreeg ze hevige krampen in het ziekenhuis en de drang om te persen. Op het toilet is ze toen "bevallen" van de tumor die de vorm van een peer had. Het gezwel was even groot als een foetus van 17 weken. Het was allemaal heel pijnlijk maar Lauren was toch vooral opgelucht. Eindelijk was ze van dat gezwel verlost. "Mijn beproeving was voorbij", zei Lauren die nu in het Australische Perth woont.

De vrouw kreeg van de artsen wel te horen dat het voor haar wellicht moeilijk zou worden om opnieuw mama te worden. Lauren die nu 29 jaar is, raakte 10 maanden later toch weer zwanger en beviel van een gezonde baby: Indi.

"Na de chemo was er eindelijk licht aan het eind van de tunnel met de geboorte van Indi", verklaarde Lauren die andere mensen hoop wilde geven door haar beklijvende verhaal te doen.