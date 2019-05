Test nieuwe raket loopt niet helemaal volgens plan Redactie

31 mei 2019

09u39 0

In Utah testte ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman hun nieuwe raket OmegA. Het bedrijf hield een eerste test om te kijken of alle systemen goed werken. De bedoeling was niet om de raket de lucht in te schieten maar wel om te kunnen checken of alles technisch in orde was. Tijdens de test ontstond een kleine explosie waardoor grote rookpluimen ontstonden en vlammen uit de raket kwamen. Ondanks de explosie was de test voor het ruimtebedrijf wel geslaagd. “De motor functioneerde zoals het moest en het lijkt erop dat alles heel goed werkt. De explosie is iets vreemd dat we verder moeten onderzoeken”, aldus Kent Rominger van Northrop Grumman. De raket zou binnen een paar jaar zowel commerciële missies doen als ingezet worden voor nationale veiligheid.