Test brengt duidelijkheid: geen ebolabesmetting in Zweden Patiënt in afzondering in Zweeds ziekenhuis door mogelijke ebolabesmetting

04 januari 2019

20u51

Bron: Belga, SVT.se 9 Een Zweeds ziekenhuis heeft vandaag een patiënt in afzondering geplaatst wegens een mogelijk geval van ebola. Maar tests wezen uiteindelijk uit dat er geen sprake was van besmetting. Intussen zou de man zich al beter voelen en niet langer bloed overgeven.

De mogelijke ebolabesmetting werd opgemerkt in een ziekenhuis in Enköping, ten westen van Stockholm. De patiënt werd overgebracht naar het universitaire ziekenhuis van Uppsala. Na de besmetting kan het tot drie weken duren vooraleer de eerste symptomen opduiken.

Vanavond kwam het resultaat van de test en die blijkt negatief te zijn, zo citeren Zweedse media het ziekenhuis van Uppsala. De man hoeft niet langer in quarantaine te blijven. De resultaten van de tests sloten niet enkel ebola uit, maar ook andere hemorragische koorts. Er zijn nog meer tests gebeurd om na te gaan waaraan de patiënt lijdt.

Het personeel dat in het ziekenhuis in Enköping in aanraking kwam met de patiënt, werd ook onderzocht.

De man kwam terug uit Burundi, een land zonder ebola. In een streek in het oosten van buurland Congo woedt de epidemie wel, maar die regio ligt op bijna 400 km van de grens met Burundi. Rond de stad Beni heeft ebola al meer dan 350 doden geëist. Die uitbraak is de tweede ergste ooit, na de epidemie die zich in 2013 razendsnel verspreidde in West-Afrika, met meer dan 12.000 doden als gevolg. Ook in het westen werden een aantal gevallen geteld, maar enkel in de Verenigde Staten overleed een besmette patiënt.