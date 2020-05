Teslabaas Elon Musk voor zesde keer vader geworden ADN

05 mei 2020

08u15

Bron: Belga, ANP 0 Elon Musk, topman van de elektrische autobouwer Tesla, is weer vader geworden. Via Twitter heeft de 48-jarige Teslabaas maandag (lokale tijd) bekendgemaakt dat zijn vriendin, zangeres-songwriter Grimes, is bevallen van een zoon.

De 32-jarige Canadese, echte naam Claire Boucher, is voor het eerst moeder geworden, voor Musk is het niet de eerste keer dat hij papa wordt; hij heeft nu zes zonen. "Moeder en baby maken het goed”, laat Musk weten. De naam van zijn zoontje wil hij vooralsnog niet prijsgegeven.

Grimes en Musk zijn sinds 2018 bij elkaar. Ze verrasten toen zowel de muziekwereld als het zakenleven met een acte de présence op de rode loper van het Costume Institute Gala in het Metropolitan Museum of Art.



Musk is drie keer gescheiden, twee keer van dezelfde vrouw.

Mom & baby all good Elon Musk(@ elonmusk) link