Tesla-topman Elon Musk kijkt aan tegen rechtszaak na omstreden tweet JG

16 april 2020

13u39

Bron: Belga 0 Een omstreden tweet van Tesla-topman Elon Musk blijft hem achtervolgen. Musk trof in 2018 na de tweet al een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC, waarbij hij voor zeker drie jaar moest opstappen als Tesla-voorzitter en waarbij zowel Musk als Tesla een boete van telkens 20 miljoen dollar (17,2 miljoen euro) moest ophoesten. Nu kijken Musk en Tesla in dezelfde zaak aan tegen een burgerlijke rechtszaak door een groep aandeelhouders. Tesla heeft getracht om de rechtszaak te laten seponeren, maar daar ging een federale rechter in de VS woensdag niet op in.

Musk en Tesla wordt misleiding van beleggers verweten wegens een reeks ‘roekeloze en onware’ berichten op Twitter. De topman tweette in 2018 dat hij werkte aan een privatisering van Tesla en dat hij het bedrijf voor een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. Vooral een berichtje dat financiering voor het van de beurs halen van de maker van elektrische auto's al rond zou zijn, veroorzaakte ophef en bleek later ook voorbarig te zijn.

In de rechtszaak die nu dreigt, stellen beleggers die short gingen op het aandeel (uitgaan van een daling, red.) en investeerders dat ze enorme verliezen geleden hebben, omdat het aandeel fors opveerde na de tweet en vervolgens weer crashte toen bleek dat de informatie in de tweet niet bevestigd kon worden.

Wanneer de rechtszaak van start zal gaan is nog niet duidelijk, door de coronacrisis.