Tesla onthult elektrische vrachtwagen én "snelste wagen ooit"

Elon Musk heeft in Californië de eerste vrachtwagen van Tesla voorgesteld . Musk is zelf met de Tesla ‘Semi’ een grote vliegtuighangar binnengereden, waar de voorstelling plaatsvond. Maar de verrassing van de avond zat eigenlijk in de aanhangwagen, want daar kwam plots een nieuwe sportwagen uit. De nieuwe ‘Roadster’ moet van 0 tot 100 km/u rijden in amper 1,9 seconden en zou een rijbereik van maar liefst 1.000 kilometer halen. Volgens Musk is het de “snelste productiewagen ooit”.