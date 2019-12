Tesla levert eerste "made in China" auto's ES

30 december 2019

16u13

Bron: Belga 1 De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla heeft vandaag zijn eerste in China gebouwde auto's geleverd, minder dan een jaar na de inhuldiging van zijn eerste fabriek buiten de Verenigde Staten, in Shanghai.

De eerste wagens die er van de band liepen zijn geleverd aan werknemers die een bestelling geplaatst hadden. Het ging om vijftien stuks van de Model 3, het "instapmodel" van de autobouwer.

Tesla plant massale leveringen van het model in China vanaf volgende maand, zegt algemeen directeur voor China Wang Hao. Voorlopig worden er ruim duizend wagens per week gebouwd, maar het bedrijf hoopt volgend jaar die productie te verdubbelen. Op termijn zouden volgens Tesla-topman Elon Musk zowat 3.000 wagens per week van de band moeten rollen.

Handelsoorlog VS-China

De grote fabriek in Shanghai moet Tesla toelaten om de gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China te omzeilen. China is 's werelds grootste markt voor elektrische wagens. (lees hieronder verder)

Europa

Ook in Europa wil Elon Musk een gigafabriek van Tesla. In november 2019 kondigde hij aan dat die in Duitsland zal komen te staan, in de omgeving van Berlijn. Daarmee viste onder meer Nederland achter het net.