Tesla klaagt spionerende medewerker aan

20 juni 2018

18u54

Bron: Belga 0 Tesla heeft een voormalige medewerker aangeklaagd wegens spionage. De man, die als procesingenieur werkte in de Gigafactory van Tesla in Nevada, zou geheime informatie van de maker van elektrische auto's hebben gestolen.

Ook beschuldigt Tesla de man ervan meerdere gigabytes aan informatie te hebben buitgemaakt en door te hebben gespeeld aan partijen buiten het bedrijf. Bovendien zou hij valse info aan media hebben gegeven om Tesla zwart te maken.

De zaak kwam gisteren aan het licht toen Tesla-topman Elon Musk in een e-mail aan al zijn personeel repte van sabotage. Toen schreef Musk dat de man dat gedaan had omdat hij het er niet mee eens was dat hij was overgeslagen voor een promotie.