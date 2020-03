Tesla kan deze maand beginnen met bouw Duitse fabriek MDG

02 maart 2020

14u20

Bron: Belga 0 De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla kan deze maand al starten met de bouw van zijn eerste grote fabriek in Europa, die nabij Berlijn opgetrokken wordt. Dat heeft de minister van Economie van de Duitse deelstaat Brandenburg maandag gemeld.

Economieminister Jörg Steinbach verwacht dat de bouw zal starten in de tweede helft van maart. Bezwaren tegen de fabriek kunnen nog tot donderdag ingediend worden bij de milieudienst van de deelstaat of bij de gemeentehuizen.

Tesla is van plan om in de fabriek tot een half miljoen voertuigen per jaar te bouwen. Vorige maand hebben milieuactivisten nog getracht om de kap tegen te houden van een bos van 90 hectare in Grünheide, op de site waar de fabriek moet komen. Een rechter van Berlijn-Brandenburg wees die vraag van milieuverenigingen af.