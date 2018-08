Terwijl zijn mama gewurgd wordt, neemt 12-jarige pistool. Zijn zus (15) haalt de trekker over HR

18 augustus 2018

18u02

Bron: The Charlotte Observer, Fox 0 Met twee kogels in de borst. Zo trof de politie Steven Kelley (46) op 8 augustus kort na middernacht aan. De man had er kort daarvoor mee gedreigd zijn vriendin Chandra Nierman de keel over te snijden, en haar drie kinderen te vermoorden. Terwijl hij Chandra wurgde, zocht haar 12-jarige zoon een pistool. Zijn 15-jarige zus haalde de trekker over.

"Tijdens de aanval dreigde Kelley ermee om zijn vriendin Chandra de keel over te snijden, en iedereen in het gezin af te maken", zo vertelde de politie in een verklaring. Of de man bij het gezin inwoonde, is niet duidelijk, maar hij kwam er alleszins vaker over de vloer. Het was immers niet de eerste keer dat hij gewelddadig was. Ook vijf dagen voor de dodelijke schietpartij had Kelley Chandra al eens aangevallen, en met een van zijn vuurwapens in het rond geschoten, binnen in huis. Ook toen bedreigde hij het hele gezin.

Volgens de politie lijkt het erop dat de 12-jarige, toen hij zag dat zijn moeder gewurgd werd, ergens in huis een pistool ging zoeken. Hij zou dat aan zijn 15-jarige zus gegeven hebben. Die riep dat Kelley van haar moeder af moest komen, en schoot hem daarna twee keer in de borst. Nog een ander kind van Chandra, van 16 oud, raakte tijdens de vecht- en schietpartij lichtgewond omdat ze geraakt werd door een kogel. Volgens lokale media zullen de autoriteiten het 15-jarige meisje dat de trekker overhaalde, niet aanklagen, omdat ze het geweld "gerechtvaardigd" vonden, gezien de omstandigheden. Volgens hen hebben de kinderen waarschijnlijk het leven van hun mama gered.