Terwijl ze haar roes uitsliep, vroor haar zoontje buiten dood Karen Van Eyken

16u19

Bron: People, WCNC.com 0 rv Het zoontje van Jamie Basinger stierf door de vrieskou Jamie Basinger (24) had drugs genomen en lag uitgeteld in bed. Ondertussen was haar zoontje naar buiten geglipt. Het wanhopige kind probeerde tevergeefs weer binnen te geraken. Het was ijzig koud en kleine Landyn vroor dood.

De vrouw uit de Amerikaanse staat North Carolina was die avond in maart zo goed als bewusteloos toen de 3-jarige Landyn aan de voordeur bezweek in barre weersomstandigheden.

Buren troffen zijn lichaampje aan voor zijn ouderlijk huis in de stad Morgangton. De kleuter was moederziel alleen doodgevroren. Agenten zagen op de ramen zijn vingerafdrukken staan. Vermoedelijk had de kleuter wanhopig geprobeerd om weer binnen te geraken nadat hij zichzelf had buitengesloten. Maar zijn moeder en haar vriend sliepen hun roes uit en hoorden zijn geklop en geroep niet.

Tijdens de rechtszaak die deze week plaatsvond, gaven ze toe verdovende middelen te hebben gebruikt. Basinger hoorde op het kind te letten want het jongetje was nog maar drie jaar oud. Ze bekende dat ze door toedoen van de drugs in een diepe slaap was gesukkeld. Ze hoorde niet dat Landyn zijn kamer verliet, de voordeur opende en vervolgens met geklop en geroep om hulp schreeuwde. "Zij 'sliep' terwijl haar zoontje aan het doodvriezen was", klonk het in de rechtbank.

Volgens haar advocaat Frank Webster stortte de vrouw in toen ze het dode lichaam van haar zoontje zag en begon ze onbedaarlijk te wenen. "Sindsdien is mijn cliënt niet meer gestopt met huilen", verklaarde hij.

Jamie Basinger bekende maandag in de rechtbank zich schuldig te hebben gemaakt aan onvrijwillige doodslag. Ze kreeg drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd nadat ze al 245 dagen in voorhechtenis had doorgebracht. Enkel indien ze haar voorwaarden schendt, zal ze ook de resterende straf in de cel moeten uitzitten.