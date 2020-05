Terwijl Twitter tweet van Trump afschermt, geeft Facebook hem vrij platform PVZ

30 mei 2020

13u19

Bron: CNN 0 Terwijl Twitter en president Trump op ramkoers zijn , legt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg uit waarom hij een omstreden bericht van de president op Facebook onaangeroerd laat staan. In dat bewuste bericht dreigt Trump dat de “plunderingen” tijdens de protesten tot “schieten” zullen leiden. Volgens Zuckerberg is het belangrijk dat “mensen weten dat de overheid van plan is om geweld te gebruiken.”

Naar aanleiding van de protesten tegen politiegeweld in de Verenigde Staten, schreef president Trump op zijn Facebook- en Twitteraccount dat hij het geweld op de straten betreurde en dat wanneer er “plunderingen” beginnen, ook het “schieten” begint. Een boodschap die tot heel wat ophef leidde. Twee en een half uur na de post, schermde Twitter de tweet dan ook af, met als boodschap “deze tweet schendt de Twitter-regels voor het verheerlijken van geweld.” Twitteraars moeten daarbij op “bekijken" klikken indien ze het bericht toch willen zien.

Op Facebook daarentegen bleef de post zichtbaar, zonder enige vorm van filter of waarschuwing. Pas 18 uur na de post, plaatste Zuckerberg daarvoor een verklaring. Hij begrijpt dat mensen “teleurgesteld” zijn in Facebook, maar zegt lang over het bericht te hebben nagedacht: “We hebben de post over de protesten in Minnesota grondig bekeken om na te gaan of deze in strijd is met ons beleid. Hoewel de post een verontrustende historische referentie heeft , hebben beslist het toch te laten staan. Volgens de Nationale Veiligheidseenheid is het bericht namelijk een waarschuwing voor de acties van de staat. We vinden daarom dat de mensen moeten weten dat de regering van plan is om geweld in te zetten.”

Kritiek op aanpak Twitter

In zijn post hekelt Zuckerberg ook de aanpak van Twitter. Volgens de Facebookoprichter moeten berichten die aanzetten tot geweld verwijderd worden, "ongeacht of ze nieuwswaardig zijn of van een politicus komen.” Hij bekritiseert daarmee Twitters aanpak die de tweet niet verwijderde in tegenstelling tot andere geweld verheerlijkende berichten, maar er enkel een waarschuwing bij plaatste.

Zuckerberg voegt er verder nog aan toe dat hij zelf niet achter de inhoud van Trumps boodschap staat. Hij besluit dat het echter belangrijk is daarover te praten: “Mensen kunnen het eens of oneens zijn met waar we de grens trekken, maar ik hoop dat ze onze redenering begrijpen. Het is beter om deze discussie in het openbaar te voeren, vooral als er zo veel op het spel staat. Ik ben het niet helemaal eens met de manier waarop de president sprak, maar ik ben van mening dat de mensen dit zelf moeten kunnen zien. Verantwoording van de machthebbers kan namelijk alleen worden afgelegd als hun berichten in het openbaar worden onderzocht.”