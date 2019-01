Terwijl Trump vasthoudt aan muur blijft politie tunnels vinden ónder grens met Mexico KVDS

15 januari 2019

23u53

Bron: The Washington Post 0 Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump verder strijdt voor een muur van 5 miljard op de grens met Mexico en daar zelfs de langste shutdown uit de geschiedenis van de Verenigde Staten voor over heeft, blijft de politie in beide landen maar nieuwe tunnels vinden ónder de grens. De jongste maand werden er weer 3 ontdekt.

De nieuwe tunnels werden blootgelegd in of vlakbij het stadje Nogales, dat een Amerikaanse kant en een Mexicaanse kant heeft. Dat brengt het totaal in de regio sinds 1990 op 210. De cijfers komen uit de Mexicaanse krant La Journada en werden overgenomen door de krant The Washington Post.

Verlaten winkel

Een van de nieuwe tunnels was ruim 15 meter lang, 60 centimeter breed en 60 centimeter hoog en onafgewerkt. Hij startte bij de afvoerkanalen die het Amerikaanse en het Mexicaanse Nogales delen en stopte plots onder een parking in Arizona. Een tweede tunnel was zo’n 25 meter lang en ook nog niet klaar. De ingang bevond zich in een verlaten winkel in het Mexicaanse Nogales. De derde tunnel was maar goed 9 meter lang en was eveneens gesitueerd in het Mexicaanse Nogales.





Volgens de autoriteiten werden de tunnels gemaakt om illegale smokkelwaar zoals drugs maar ook mensen voorbij de grens te krijgen. Het toont volgens specialisten de relativiteit aan van de muur die president Trump wil bouwen om illegalen en drugs uit de Verenigde Staten te houden. (lees hieronder verder)

“Waar een wil is, is een weg”, aldus David Shirk, een professor internationale betrekkingen aan de universiteit van San Diego. “Een fysieke barrière houdt alleen mensen weg die volgens de regels spelen. Voor anderen is het slechts een hindernis. Er zijn nog ontelbare andere manieren waarop illegalen en ook drugs het land in kunnen raken en tunnels zijn daar maar één van.”

Strategie

Onderdirecteur Christopher Wilson van het Mexico Institute aan het Woodrow Wilson International Center for Scholars bevestigt dat. Volgens hem werden al tunnels gevonden op plaatsen waar nu al muren en hekken staan. “Meer muren gaan dat niet tegenhouden”, zegt hij. “Er is een uitgebreidere strategie nodig om dit tegen te gaan. Ik denk aan investeringen in technologie en personeel aan grensovergangen, langs waar nog altijd de meeste drugs het land binnenkomen.”

Enkele van de bekendere tunnels waren die waarmee Joaquin ‘El Chapo’ Guzman jarenlang cocaïne onder de grens de Verenigde Staten binnensmokkelde en die van 180 meter die in augustus vorig jaar gevonden werd onder een verlaten fastfoodrestaurant in San Luis, Arizona.