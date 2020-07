Terwijl gouverneurs iedereen oproepen om thuis te blijven: Trump organiseert op 4 juli vuurwerk voor ruim 300.000 man KVDS

02 juli 2020

21u09 4 Het lijkt erop dat Independence Day dit jaar in mineur gevierd zal worden in de Verenigde Staten. De gouverneurs van verscheidene staten waar traditioneel grote festiviteiten georganiseerd worden, zoals Californië en Florida, hebben hun inwoners uit vrees voor het coronavirus opgeroepen om thuis te blijven. President Donald Trump daarentegen neemt geen gas terug. Integendeel. Hij organiseert “het grootste vuurwerk uit de recente geschiedenis” in Washington DC. En te oordelen naar het aantal bestelde mondmaskers wordt daarvoor meer dan 300.000 man verwacht.

De burgemeester van Washington DC – dat momenteel de lockdownregels aan het versoepelen is – riep nochtans ook iedereen op om de herdenking van de Amerikaanse onafhankelijkheid zaterdag thuis te vieren en grote menigtes te vermijden. Maar dat was buiten Trump gerekend.

600 voetbalvelden

De festiviteiten voor de Fourth of July zullen plaatsvinden op de monumentale National Mall, tussen het Amerikaanse Capitool en het Lincoln Memorial. Volgens Binnenlandse Zaken gaat het om een gebied van 600 voetbalvelden groot. Er zullen eerst militaire vliegtuigen overvliegen, waarna een gigantisch vuurwerk wordt afgestoken: “een van de grootste ooit”. In iets meer dan een half uur tijd zullen meer dan 10.000 vuurpijlen de lucht in gaan, volgens een officiële mededeling.

Om de bezoekers te beschermen tegen het coronavirus zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken meer dan 300.000 stoffen mondmaskers besteld. Opmerkelijk: het dragen ervan wordt aangeraden, maar niet verplicht. Verder wordt ook opgeroepen om een sociale afstand van minstens 1,8 meter te bewaren, de handen te wassen en thuis te blijven bij ziekte.

Dat er eigenlijk nog veel meer dan 300.000 bezoekers worden verwacht, blijkt uit de oproep om zelf mondmaskers mee te brengen indien mogelijk. “De voorraad is beperkt, bezoekers moeten er niet op rekenen dat ze allemaal een mondmasker zullen krijgen”, klinkt het.

Dagrecord

Trump zelf maakte in een tweet woensdag over de viering geen gewag van het coronavirus of de maskers. De Verenigde Staten kreunen nochtans onder de pandemie. Donderdag werd met meer dan 52.000 nieuwe besmettingen een nieuw dagrecord gevestigd. En het einde lijkt nog niet in zicht, volgens topviroloog Anthony Fauci. Die houdt er zelfs rekening mee dat het aantal nieuwe gevallen nog over de 100.000 per dag kan gaan.

Vooral enkele staten in het zuiden en het westen hebben het momenteel zwaar te verduren. Het gaat onder meer om Californië, Texas, Arizona en Florida.

