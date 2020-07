Terwijl feestende toeristen coronaregels overtreden, lopen spanningen op met Spanjaarden die nieuwe uitbraken vrezen Karen Van Eyken

16 juli 2020

13u33

Bron: CNN, Die Welt 48 Dronken toeristen die zonder mondmaskers rondlopen en zich misdragen in bepaalde Spaanse vakantieresorts, doen de vrees voor nieuwe uitbraken oplaaien. De autoriteiten claimen dat het om geïsoleerde incidenten gaat, waarvan enkele video’s viraal zijn gegaan. Maar de lokale bevolking die een zware lockdown heeft moeten trotseren om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, huivert bij de gedachte dat al haar offers mogelijk voor niets zijn geweest.



Spanje behoort met meer dan 28.000 doden tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Maandenlang moesten de Spanjaarden een van de strengste lockdowns ondergaan om het virus onder controle te krijgen. En nog altijd is het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen verplicht. Een boete van honderd euro kan opgelegd worden aan mensen die geen mondmasker dragen op de openbare weg of in binnenruimtes waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

Maar filmpjes die op sociale media werden gedeeld, tonen grote groepen mensen in vakantieoorden op Mallorca die zonder mondmaskers zitten te zingen en te feesten. Een lokale campagnegroep postte foto’s op Facebook van een ‘feestboot’ omringd door jetski’s nabij Portals Nous, tussen Palma de Mallorca en Magaluf, waar duidelijk niet aan social distancing werd gedaan. Het zijn beelden die de lokale bevolking choqueren.



Een woordvoerster van de lokale organisatie ‘Salvem Portals Nous, Bendinat i Costa d’en Blanes-Punta Portals’ - die ervoor ijvert om de levenskwaliteit op het eiland te behouden - vertelde aan CNN dat de mensen bereid zijn om toeristen opnieuw te verwelkomen, maar dat “die attitude snel kan veranderen”. “Er zijn maar een handvol besmette mensen nodig om weer een piek te veroorzaken”, klinkt het. “Lokale bewoners hebben zich heel goed aan de strikte lockdown in Spanje gehouden”, zei de woordvoerster. “Maar ze vragen zich af waarom sommige bezoekers de regels compleet negeren. En dat wringt.”

“Zeer bezorgd”

In een onderzoek van het onderzoeksinstituut CIS blijkt dat 89 procent van de Spaanse bevolking “redelijk” tot “zeer” bezorgd is over de situatie, waarbij de angst voor het in het gedrang komen van de gezondheid nog groter is dan de vrees dat de economie in het slop geraakt. Volgens de meest recente cijfers zijn er momenteel 120 virushaarden in Spanje met 2.139 geïnfecteerde personen. De Spanjaarden hebben geleerd om alles van dag tot dag te bekijken, want wie weet wat morgen zal brengen? Opnieuw een lockdown zoals op sommige plaatsen in het noorden van Spanje?

Het land opende op 21 juni opnieuw de grenzen voor vakantiegangers. Het is voor de lokale autoriteiten moeilijk om een goede balans te vinden tussen het weer ontvangen van toeristen en het gezond houden van de bevolking - want er moet wel degelijk ook geld in het laatje komen. “Heel veel mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het toerisme. Je kan niet zomaar het eiland op slot doen voor toeristen. Dat is heel lastig.”

Vooral Duitse en Britse toeristen zorgen voor overlast. Afgelopen weekend moest de politie 51 interventies doen en 24 sancties opleggen aan toeristen die de coronaregels overtraden. Dinsdag twitterden de hulpdiensten dat ze hadden gereageerd op drie incidenten op Mallorca in de afgelopen 24 uur, één in een te drukke zaak en twee in verband met grote bijeenkomsten.

Sluiting van bars en discotheken

De door Duitse toeristen veelbezochte bar Ballerman in El Arenal is door de lokale overheid gesloten. Dit vanwege de vele illegale feestjes die er georganiseerd worden. De bar ligt langs de zogeheten ‘Bier- und Schinckenstrasse’ (bier- en hespenstraat) die massaal Duitse toeristen aantrekt. De sluiting ging op 15 juli in en duurt twee maanden. Om dezelfde reden heeft de regionale regering de sluiting bevolen van alle restaurants aan de straat Punta Ballena in het populaire Magaluf - geliefd oord voor Britse toeristen - gelegen ten westen van de hoofdstad.

“We kunnen niet toestaan dat die scènes van afgelopen weekend zich herhalen. We kunnen niet toestaan dat de roekeloosheid van een minderheid de gezondheid van alle anderen in gevaar brengt”, verklaarde Isabel Castro, minister van openbaar bestuur van de regionale regering van de Balearen. Castro zei dat de campagne om ervoor te zorgen dat horecazaken en individuen zich aan de regels houden, de rest van de zomer zal doorlopen.

