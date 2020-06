Terwijl coronacijfers al vijf dagen op rij records breken: Trump doet alsof pandemie voorbij is maar laat eigen beveiliging optrekken KVDS

28 juni 2020

10u07

Bron: CNN 42 De Verenigde Staten hebben zaterdag voor de vijfde dag op rij recordcijfers opgetekend op het vlak van nieuwe coronabesmettingen. De Amerikaanse president Donald Trump nam afgelopen week nochtans maatregelen die erop lijken te wijzen dat de coronacrisis geen prioriteit meer is voor hem. Terwijl de maatregelen om hem te beschermen tegen het virus dan weer werden opgeschaald.



44.782 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus werden zaterdag gerapporteerd in de VS en daarmee staat de teller op meer dan 2,5 miljoen. Ruim 125.000 mensen lieten al het leven. Vooral in de zuidelijke staten Florida, Georgia, South-Carolina, Nevada, Texas en Arizona gaat het slecht.

Prioriteiten

De Amerikaanse president Trump lijkt evenwel andere prioriteiten te hebben. Zo verscheen hij vrijdag voor de eerste keer in maanden niet op de briefing van de taskforce van het Witte Huis over het virus. Die briefing vindt ook niet meer plaats in de Situation Room in het Witte Huis, maar wel in het hoofdkwartier van het ministerie van Volksgezondheid.





Trump maakte ook niet veel gerucht rond de briefing, iets wat hij wél deed toen hij die leidde. Hij minimaliseerde de epidemie al meermaals en probeert staten ervan te overtuigen om te heropenen. Ondanks de constante toename van het aantal besmettingen.

De maatregelen die moeten voorkomen dat Trump met het coronavirus besmet wordt, zijn dan weer drastisch opgeschaald. Volgens bronnen van nieuwszender CNN zou de president de gezondheid van Joe Biden – zijn Democratische uitdager voor het presidentschap – willen gebruiken in zijn campagne en maakt hij zich zorgen hoe het eruit zou zien als hij zelf ziek zou worden.

Mondmasker

Omdat hij weigert om in het openbaar een mondmasker te dragen of rally’s af te gelasten, wordt zijn beveiliging op andere manieren opgetrokken. Als hij naar een risicogebied reist, worden alle ruimtes die hij binnengaat geïnspecteerd op mogelijke virushaarden door zijn beveiliging en medische teams. Hij krijgt ook een apart toilet dat speciaal ontsmet is.

Er wordt ook nauwgezet bijgehouden met wie de president in contact zal komen en die personen worden getest. Ook zijn eigen medewerkers moeten regelmatig coronatests ondergaan. Opmerkelijk: de test die door het Witte Huis gebruikt wordt, is van Abbott Laboratories. Hij kwam in opspraak omdat hij een hoge graad van valse negatieven zou hebben.

Hoesten

Hoewel hij volgens ingewijden tegen iedereen zegt dat hij niet ziek kan worden, zou Trump – die een vorm van smetvrees zou hebben – vorige maand toch van de wijs geweest zijn toen hij te weten kwam dat een militair die verantwoordelijk is voor zijn eten, besmet bleek te zijn. De daaropvolgende dagen zou hij zich erg behoedzaam gedragen hebben in de buurt van mensen die hij niet goed kende. Hij zou ook uitvaren tegen medewerkers die in zijn buurt niezen of hoesten.

Vorige maand onthulde Trump nog dat hij preventief het antimalariamiddel hydroxychloroquine nam om zich te beschermen tegen het coronavirus, iets waarmee hij intussen gestopt is. De werking van dat middel is niet wetenschappelijk aangetoond en het zou zelfs hartproblemen kunnen veroorzaken.

