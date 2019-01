Terugtrekking VS uit Syrië loopt verre van gesmeerd. Erdogan: “Turkije zal nooit instemmen met compromis dat Koerdische ‘terroristen’ beschermt” ADN

08 januari 2019

12u39

Bron: Belga 1 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag zware kritiek geuit op uitspraken van John Bolton, de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Die had de verdediging opgenomen van Washingtons Koerdische partners in Syrië. Maar Ankara beschouwt hen als terroristen. Daarmee wordt nog maar eens duidelijk dat de door Trump aangekondigde terugtrekking van de Amerikanen uit Syrië verre van gesmeerd verloopt. Bolton had gezegd dat die terugtrekking er enkel komt als er ook garanties zijn voor de veiligheid van de Koerdische partners.

De uitspraken die Bolton zondag deed, "zijn voor ons onaanvaardbaar en onmogelijk te verteren", aldus Erdogan tijdens een toespraak voor het Turkse parlement. De Turkse president had het over een "heel ernstige fout" van Bolton. Hij kondigde aan dat Turkije nooit zal instemmen met een compromis dat Koerdische rebellen zal beschermen.

“Het nodige doen”

"Deze mensen zijn terroristen, maar sommigen zeggen 'raak hen niet aan, het zijn Koerden'", aldus Erdogan. "Ze kunnen ook Turks, Turkmeens of Arabisch zijn. Van waar ze ook komen, het zijn terroristen en dus zullen we het nodige doen.”



Bolton is vandaag in Istanbul om de Turken warm te maken voor de Amerikaanse plannen in Syrië. Hij had in de voormiddag al een ontmoeting met hooggeplaatste Turkse functionarissen, zoals Erdogans woordvoerder en veiligheidsadviseur Ibrahim Kalin. Die ontmoeting duurde meer dan twee uur, maar over de inhoud lekte nog niets uit. Of er nog andere ontmoetingen gepland staan, is voorlopig niet duidelijk.

De Verenigde Staten leveren militaire steun aan de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), in hun strijd tegen terreurgroep IS, maar Turkije beschouwt deze YPG al jarenlang als een terreurorganisatie. Bovendien dreigt Ankara al weken met een offensief op de stellingen van YPG ten oosten van de Eufraat. Erdogan herhaalde vandaag dat dreigement.

Vanuit Parijs pleit de Franse president Emmanuel Macron er bij Trump voor te zorgen voor "de veiligheid van al onze partners", als de Amerikaanse troepen zich uit Syrië zullen terugtrekken.

Bekijk ook: