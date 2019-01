Terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië: Trumps nationale veiligheidsadviseur moet gemoederen sussen in Israël AW

06 januari 2019

11u25

Bron: Al Jazeera 0 Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur John Bolton is onderweg naar Israël om er de gemoederen te bedaren. Bolton zal met Israëlisch premier Benjamin Netanyahu overleggen over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië. Daarna reist hij door naar Turkije.

Nadat Trump afgelopen maand aankondigde dat hij de Amerikaanse troepen zou terugtrekken uit Syrië ontstond er heel wat tumult. Zo zouden hun Koerdische bondgenoten alleen achterblijven om de enclave te verdedigen tegen leden van Islamitische Staat én Turkije. De Koerden voelden zich dan ook verraden door het Westen. Ook Israël maakt zich zorgen over de plotse terugtrekking van 2.000 Amerikaanse strijdkrachten uit hun buurland.



“De boodschap van Trump is onsamenhangend: enerzijds oefent zijn regering meer druk uit op Iran in verband met de nucleaire kwestie. Anderzijds betekent de Amerikaanse terugtrekking uit Syrië dat het land aan Iran en Rusland wordt overgeleverd”, aldus Yossi Mekelberg, professor Internationale Betrekkingen aan de Regent’s University in Londen. “Er heerst grote bezorgdheid over een volgende militaire stap van Trump.”

Waarschuwing met raketaanvallen

Aan John Bolton om een einde te maken aan die bezorgdheid. Bolton waarschuwde Syrisch president Bashar al-Assad alvast dat de terugtrekking van de VS niet betekent dat er plots chemische wapens ingezet mogen worden. De VS voerden tweemaal raketaanvallen uit als reactie op de chemische wapens van Assad. “Als die aanvallen geen indruk maakten, zal de volgende dat wel doen”, dreigde Bolton.

Koerdische strijders

Daarnaast zal Bolton onderhandelen met Turks president Erdogan om te vermijden dat de Turkse troepen de Koerdische strijders in Syrië meteen aanvallen. “Turkije wil dat ze verdwijnen uit de gebieden die grenzen aan Turkije. Verder eist Erdogan dat Bolton hem een duidelijk tijdschema bezorgt waarin het tijdstip van de Amerikaanse terugtrekking wordt gecommuniceerd”, aldus Mohammed Adow, correspondent voor Al Jazeera.

