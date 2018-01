Terugkeer Rohingya uitgesteld EB

22 januari 2018

09u45

De terugkeer van de Rohingya-moslimminderheid naar Myanmar uit de vluchtelingenkampen in Bangladesh zal morgen nog kunnen niet beginnen. Beide landen waren die datum overeengekomen om de terugkeer van start te laten gaan.

"We hebben de noodzakelijke voorbereidingen niet getroffen om de mensen vanaf morgen terug te sturen. Er is nog veel voorbereiding nodig", aldus Abul Kalam Azad, verantwoordelijke in Bangladesh van het departement voor hulp aan de vluchtelingen en de repatriëring.

Op 23 november bereikten Bangladesh en Myanmar een akkoord over de terugkeer van de Rohingya-vluchtelingen die sinds oktober 2016 in Bangladesh zijn aangekomen. Hun repatriëring zou "twee maanden" later starten, ten laatste 23 januari.

Bijna een miljoen Rohingya-moslims bevinden zich momenteel in gigantische vluchtelingenkampen in het zuiden van Bangladesh. Ongeveer 655.000 van hen zijn Myanmar sinds eind augustus ontvlucht, om te ontsnappen aan de militaire campagne die door de VN als een etnische zuivering worden bestempeld.