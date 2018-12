Terrorist van Straatsburg gedood tijdens politieoperatie - IS prijst “hun soldaat” jv kv

13 december 2018

11u35

Bron: DPA, AP, ANP, Belga, BFMTV, FranceInfo 95 In de Straatsburgse wijk Neudorf is terrorist Cherif Chekatt vanavond doodgeschoten tijdens een politieoperatie. Dat wordt bevestigd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Castaner deelde vanavond mee dat er een nieuwe politieoperatie was opgestart in de wijk Neudorf. Daarbij weerklonken schoten. Een bron bij de politie verklaarde aan Reuters en FranceInfo dat de schutter die dinsdagavond mensen neerschoot tijdens de kerstmarkt in Straatsburg werd geneutraliseerd.

Chekatt zou zich hebben schuilgehouden in een opslagplaats in de wijk La Meinau, niet ver van Neudorf waar hij dinsdagavond voor het laatst gezien werd. “Hij werd omstreeks 21 uur opgemerkt door een gespecialiseerde brigade, toen de man “rondwandelde” op straat. Ze probeerden hem staande te houden, maar hij draaide zich om en vuurde op de agenten. “Ze hebben onmiddellijk gereageerd en de aanvaller geneutraliseerd”, aldus de minister.

“Soldaat van IS”

In een communiqué via haar propagandakanaal Amaq zegt terreurorganisatie Islamitische Staat dat Chérif Chekatt “deel uitmaakte van het leger van IS. Hij voerde deze operatie uit na de oproep om de burgers te viseren van landen die IS in Syrië en Irak bestrijden”.

#Urgent L’#EI revendique l’attentat de #Strasbourg via l’agence #Amaq et qualifie l’auteur de “soldat de l’Etat Islamique” pic.twitter.com/wt641ZcZU7 Jean-Charles Brisard(@ JcBrisard) link

Tweede operatie

Eerder op de dag vond er al een operatie plaats, waarbij talrijke overvalwagens overdwars over de weg gezet werden om het verkeer tegen te houden. Zwaarbewapende en door schilden beschermde politieagenten bewogen zich groepsgewijs voort en gingen huizen binnen. De operatie werd uiteindelijk gestaakt, maar vanavond opnieuw hervat.

De kerstmarkt in het Franse Straatsburg heropent morgen, drie dagen na de aanslag, bevestigde Castaner vanavond. Na de bloedige aanslag was beslist de kerstmarkt dicht te houden. “Er is consensus (met de plaatselijke verkozen) gekomen over een heropening vanaf morgen”, zei Castaner. “De kerstmarkt niet heropenen zou toegeven zijn aan het ‘obscurantisme’ van degenen die ons land haten”, zei de bewindsman.

Vijfde aanhouding

In het kader van het onderzoek naar de aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg is vandaag nog een vijfde persoon vastgezet ten behoeve van het onderzoek. Het gaat volgens justitie in Parijs om een 39-jarige vriend van hoofdverdachte Chériff Chekatt. Die had een nauwe band met de beroepscrimineel Chekatt en ze zaten eerder samen in de cel. Chekatt zou voor hij dinsdag op voorbijgangers in het centrum van Straatsburg schoot bij deze vriend in Lingolsheim, ten zuidwesten van de stad, hebben overnacht. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn de ouders en twee broers van de verdachte al in hechtenis genomen.

Volgens nieuwszender BFTMV is een zus van de verdachte zonder in hechtenis te zijn genomen verhoord en is haar appartement in Parijs doorzocht.

Taxi naar Neudorf

De klopjacht op Chekatt hield de hele wereld de voorbije twee dagen in zijn greep. Honderden agenten namen aan de operatie deel.

Meteen na de aanslag liet de vermoedelijke dader zich dinsdag in Neudorf met een taxi afzetten om dan na een schietpartij met de politie te verdwijnen. Zijn woning, die in de buurt gelegen is, is doorzocht.

“Het maakt niet uit of we hem dood of levend te pakken krijgen. Als we hem maar zo snel mogelijk vinden”, zei regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux vanmorgen tegen het Franse CNews.

Het noordoosten van Frankrijk zat twee dagen lang volledig op slot. Treinen, snelwegen en grensovergangen werden gecontroleerd in de klopjacht naar de voortvluchtige man die drie mensen doodde en 13 mensen verwondde. Vijf gewonden, onder wie iemand die hersendood werd verklaard, zijn er erg aan toe. Drie gewonden mochten vandaag het ziekenhuis verlaten, drie anderen balanceren volgens minister Castaner nog op de grens tussen leven en dood.

Blauwe plek van het bidden

Getuigen van de schietpartij, die dinsdagavond rond 20.00 uur plaatsvond bij een kerstmarkt in de Franse stad, hebben gemeld dat de dader luid de woorden ‘Allahu Akbar’ schreeuwde voordat hij de schoten losten. Volgens de burgemeester van Straatsburg is het dan ook overduidelijk dat de man handelde vanuit een terroristisch motief. De Franse autoriteiten delen mee dat de 29-jarige in de gevangenis radicaliseerde.

Volgens zijn buren was het niet duidelijk aan de dader te zien dat hij was geradicaliseerd. “Hij droeg geen islamitische kleding, liep vooral rond in trainingspak.” Wel is op foto's van Chekatt te zien dat hij een zogeheten prayer bruise heeft; een blauwe plek op zijn voorhoofd ontstaan door het vele bidden.

De schutter stond al lange tijd onder de aandacht van politie en justitie omdat hij naast 27 eerdere veroordelingen op een lijst stond van geradicaliseerde Fransen. De verdachte zou in de gevangenis een obsessieve fascinatie voor het geloof hebben ontwikkeld. Hij probeerde daar ook mede-gevangen te radicaliseren.



